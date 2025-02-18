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Лавров и наследный принц Саудовской Аравии обсудили вопросы безопасности - РИА Новости, 18.02.2025
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18:36 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/lavrov-2000134775.html
Лавров и наследный принц Саудовской Аравии обсудили вопросы безопасности
Лавров и наследный принц Саудовской Аравии обсудили вопросы безопасности - РИА Новости, 18.02.2025
Лавров и наследный принц Саудовской Аравии обсудили вопросы безопасности
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров между делегациями РФ и США в Эр-Рияде... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T18:36:00+03:00
2025-02-18T18:36:00+03:00
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сша
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мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ДОХА, 18 фев - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров между делегациями РФ и США в Эр-Рияде обменялись взглядами по поводу усилий ради установления стабильности и безопасности в мире. "Его высочество наследный принц приветствовал министра иностранных дел России и сопровождающую его делегацию во время их визита в Королевство... В ходе встречи были рассмотрены аспекты отношений между двумя дружественными странами и пути их укрепления и развития в различных сферах", - сообщило Саудовское агентство новостей SPA по итогам переговоров. Агентство отметило, что Лавров также обсудил с наследным принцем "региональные и международные события, они "обменялись мнениями относительно этих событий и в связи с усилиями, предпринимаемыми для достижения безопасности и стабильности".
https://ria.ru/20250218/lavrov-2000110383.html
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в мире, цены на нефть, россия, саудовская аравия, сша, сергей лавров, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Цены на нефть, Россия, Саудовская Аравия, США, Сергей Лавров, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Лавров и наследный принц Саудовской Аравии обсудили вопросы безопасности

Лавров обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии вопросы укрепления мира

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд. Архивное фото
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ДОХА, 18 фев - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров между делегациями РФ и США в Эр-Рияде обменялись взглядами по поводу усилий ради установления стабильности и безопасности в мире.
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"Его высочество наследный принц приветствовал министра иностранных дел России и сопровождающую его делегацию во время их визита в Королевство... В ходе встречи были рассмотрены аспекты отношений между двумя дружественными странами и пути их укрепления и развития в различных сферах", - сообщило Саудовское агентство новостей SPA по итогам переговоров.
Агентство отметило, что Лавров также обсудил с наследным принцем "региональные и международные события, они "обменялись мнениями относительно этих событий и в связи с усилиями, предпринимаемыми для достижения безопасности и стабильности".
Лавров: Россия и США на переговорах занимались налаживанием отношений - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Лавров рассказал о налаживании отношений России и США в Эр-Рияде
Вчера, 17:18
 
В миреЦены на нефтьРоссияСаудовская АравияСШАСергей ЛавровМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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