https://ria.ru/20250218/lavrov-2000134775.html
Лавров и наследный принц Саудовской Аравии обсудили вопросы безопасности
Лавров и наследный принц Саудовской Аравии обсудили вопросы безопасности - РИА Новости, 18.02.2025
Лавров и наследный принц Саудовской Аравии обсудили вопросы безопасности
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров между делегациями РФ и США в Эр-Рияде... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T18:36:00+03:00
2025-02-18T18:36:00+03:00
2025-02-18T18:36:00+03:00
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мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ДОХА, 18 фев - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров между делегациями РФ и США в Эр-Рияде обменялись взглядами по поводу усилий ради установления стабильности и безопасности в мире. "Его высочество наследный принц приветствовал министра иностранных дел России и сопровождающую его делегацию во время их визита в Королевство... В ходе встречи были рассмотрены аспекты отношений между двумя дружественными странами и пути их укрепления и развития в различных сферах", - сообщило Саудовское агентство новостей SPA по итогам переговоров. Агентство отметило, что Лавров также обсудил с наследным принцем "региональные и международные события, они "обменялись мнениями относительно этих событий и в связи с усилиями, предпринимаемыми для достижения безопасности и стабильности".
https://ria.ru/20250218/lavrov-2000110383.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Лавров и наследный принц Саудовской Аравии обсудили вопросы безопасности
Лавров обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии вопросы укрепления мира