https://ria.ru/20250218/lavrov-2000134775.html

Лавров и наследный принц Саудовской Аравии обсудили вопросы безопасности

Лавров и наследный принц Саудовской Аравии обсудили вопросы безопасности - РИА Новости, 18.02.2025

Лавров и наследный принц Саудовской Аравии обсудили вопросы безопасности

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров между делегациями РФ и США в Эр-Рияде... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T18:36:00+03:00

2025-02-18T18:36:00+03:00

2025-02-18T18:36:00+03:00

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мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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ДОХА, 18 фев - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров между делегациями РФ и США в Эр-Рияде обменялись взглядами по поводу усилий ради установления стабильности и безопасности в мире. "Его высочество наследный принц приветствовал министра иностранных дел России и сопровождающую его делегацию во время их визита в Королевство... В ходе встречи были рассмотрены аспекты отношений между двумя дружественными странами и пути их укрепления и развития в различных сферах", - сообщило Саудовское агентство новостей SPA по итогам переговоров. Агентство отметило, что Лавров также обсудил с наследным принцем "региональные и международные события, они "обменялись мнениями относительно этих событий и в связи с усилиями, предпринимаемыми для достижения безопасности и стабильности".

https://ria.ru/20250218/lavrov-2000110383.html

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Наталья Макарова

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