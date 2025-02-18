Лавров прокомментировал атаку дронов ВСУ на нефтеперекачивающую станцию
Лавров: атака на КТК должна укрепить мнение, что Зеленскому нужно дать по рукам
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков во время двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков во время двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине
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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Атака БПЛА со стороны Киева на нефтеперекачивающую станцию (НПС) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) должна укрепить всех во мнении, что Владимиру Зеленскому нужно "дать по рукам", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Это должно укрепить всех во мнении, что так дальше продолжаться не может, что этого человека и всю его команду необходимо урезонить, дать по рукам", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с американскими представителями в Саудовской Аравии.
НПС "Кропоткинская" в Краснодарском крае в понедельник подверглась атаке БПЛА, удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами. "Транснефть" позднее уточнила, что беспилотники управлялись "подконтрольными киевскому режиму вооруженными формированиями".
Во вторник консорциум сообщил о возбуждении уголовного дела по факту атаки беспилотников на его объект.
По мнению эксперта Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, больше всего от этой атаки пострадают иностранные, в том числе американские, компании, добывающие нефть в Казахстане.
Добычу нефти на различных месторождениях в Казахстане ведут американские Chevron, ExxonMobil, европейские Eni, Shell и ряд других компаний.
Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн нефти в год —крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК.