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США предложили ввести мораторий на атаки на энергетические объекты
США предложили ввести мораторий на атаки на энергетические объекты - РИА Новости, 18.02.2025
США предложили ввести мораторий на атаки на энергетические объекты
Делегация США в ходе переговоров в Эр-Рияде предложила ввести мораторий на атаки на энергетические объекты, однако российская сторона сообщила, что не... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T17:06:00+03:00
2025-02-18T17:06:00+03:00
2025-02-18T17:06:00+03:00
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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Делегация США в ходе переговоров в Эр-Рияде предложила ввести мораторий на атаки на энергетические объекты, однако российская сторона сообщила, что не подвергала опасности гражданские системы энергоснабжения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Сегодня наши американские коллеги говорили: может быть, как-то ввести какой-то мораторий на нападения на энергетические объекты. Мы объяснили, что никогда не подвергали опасности системы энергоснабжения населения, и нашими целями были только те объекты, которые напрямую обслуживают вооруженные силы Украины", - сказал он по итогам встречи с американской делегацией.
https://ria.ru/20250218/lavrov-2000103856.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, сергей лавров, вооруженные силы украины
В мире, США, Россия, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины
США предложили ввести мораторий на атаки на энергетические объекты
Лавров: США в Эр-Рияде предлагали мораторий на атаки на энергетические объекты