https://ria.ru/20250218/lavrov-2000107434.html

США предложили ввести мораторий на атаки на энергетические объекты

США предложили ввести мораторий на атаки на энергетические объекты - РИА Новости, 18.02.2025

США предложили ввести мораторий на атаки на энергетические объекты

Делегация США в ходе переговоров в Эр-Рияде предложила ввести мораторий на атаки на энергетические объекты, однако российская сторона сообщила, что не... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T17:06:00+03:00

2025-02-18T17:06:00+03:00

2025-02-18T17:06:00+03:00

в мире

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сергей лавров

вооруженные силы украины

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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Делегация США в ходе переговоров в Эр-Рияде предложила ввести мораторий на атаки на энергетические объекты, однако российская сторона сообщила, что не подвергала опасности гражданские системы энергоснабжения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Сегодня наши американские коллеги говорили: может быть, как-то ввести какой-то мораторий на нападения на энергетические объекты. Мы объяснили, что никогда не подвергали опасности системы энергоснабжения населения, и нашими целями были только те объекты, которые напрямую обслуживают вооруженные силы Украины", - сказал он по итогам встречи с американской делегацией.

https://ria.ru/20250218/lavrov-2000103856.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, россия, сергей лавров, вооруженные силы украины