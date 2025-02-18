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США предложили ввести мораторий на атаки на энергетические объекты - РИА Новости, 18.02.2025
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17:06 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/lavrov-2000107434.html
США предложили ввести мораторий на атаки на энергетические объекты
США предложили ввести мораторий на атаки на энергетические объекты - РИА Новости, 18.02.2025
США предложили ввести мораторий на атаки на энергетические объекты
Делегация США в ходе переговоров в Эр-Рияде предложила ввести мораторий на атаки на энергетические объекты, однако российская сторона сообщила, что не... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T17:06:00+03:00
2025-02-18T17:06:00+03:00
в мире
сша
россия
сергей лавров
вооруженные силы украины
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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Делегация США в ходе переговоров в Эр-Рияде предложила ввести мораторий на атаки на энергетические объекты, однако российская сторона сообщила, что не подвергала опасности гражданские системы энергоснабжения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Сегодня наши американские коллеги говорили: может быть, как-то ввести какой-то мораторий на нападения на энергетические объекты. Мы объяснили, что никогда не подвергали опасности системы энергоснабжения населения, и нашими целями были только те объекты, которые напрямую обслуживают вооруженные силы Украины", - сказал он по итогам встречи с американской делегацией.
https://ria.ru/20250218/lavrov-2000103856.html
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в мире, сша, россия, сергей лавров, вооруженные силы украины
В мире, США, Россия, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины
США предложили ввести мораторий на атаки на энергетические объекты

Лавров: США в Эр-Рияде предлагали мораторий на атаки на энергетические объекты

© AP Photo / Evelyn HocksteinРоссийско-американские переговоры в Эр-Рияде
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде
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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Делегация США в ходе переговоров в Эр-Рияде предложила ввести мораторий на атаки на энергетические объекты, однако российская сторона сообщила, что не подвергала опасности гражданские системы энергоснабжения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Сегодня наши американские коллеги говорили: может быть, как-то ввести какой-то мораторий на нападения на энергетические объекты. Мы объяснили, что никогда не подвергали опасности системы энергоснабжения населения, и нашими целями были только те объекты, которые напрямую обслуживают вооруженные силы Украины", - сказал он по итогам встречи с американской делегацией.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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