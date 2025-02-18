https://ria.ru/20250218/lavrov-2000106692.html

Лавров назвал неприемлемым появление войск НАТО на Украине

Лавров назвал неприемлемым появление войск НАТО на Украине - РИА Новости, 18.02.2025

Лавров назвал неприемлемым появление войск НАТО на Украине

Для России неприемлемо появление иностранного контингента из стран НАТО на Украине, об этом российская делегация сообщила своим американским визави в Эр-Рияде,... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T17:03:00+03:00

2025-02-18T17:03:00+03:00

2025-02-18T19:09:00+03:00

в мире

россия

украина

сергей лавров

нато

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579430463_0:0:2848:1602_1920x0_80_0_0_fc072dbaea0b217a97e9bcc3aad06eab.jpg

ЭР-РИЯД, 18 фев – РИА Новости. Для России неприемлемо появление иностранного контингента из стран НАТО на Украине, об этом российская делегация сообщила своим американским визави в Эр-Рияде, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. "Появление войск вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или под национальными флагами, ничего в этом плане не меняет. Это нам, конечно же, неприемлемо", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с американской стороной.

https://ria.ru/20250217/kreml-1999803252.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лавров: втягивание Украины в НАТО – одна из главных причин конфликта "Расширение НАТО - прямая угроза интересам России". Лавров рассказал, что тема поглощения Украины Североатлантическим альянсом обсуждалась в Эр-Рияде. 2025-02-18T17:03 true PT0M49S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сергей лавров, нато, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде