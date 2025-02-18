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Лавров назвал неприемлемым появление войск НАТО на Украине - РИА Новости, 18.02.2025
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17:03 18.02.2025 (обновлено: 19:09 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/lavrov-2000106692.html
Лавров назвал неприемлемым появление войск НАТО на Украине
Лавров назвал неприемлемым появление войск НАТО на Украине - РИА Новости, 18.02.2025
Лавров назвал неприемлемым появление войск НАТО на Украине
Для России неприемлемо появление иностранного контингента из стран НАТО на Украине, об этом российская делегация сообщила своим американским визави в Эр-Рияде,... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T17:03:00+03:00
2025-02-18T19:09:00+03:00
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сергей лавров
нато
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ЭР-РИЯД, 18 фев – РИА Новости. Для России неприемлемо появление иностранного контингента из стран НАТО на Украине, об этом российская делегация сообщила своим американским визави в Эр-Рияде, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. "Появление войск вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или под национальными флагами, ничего в этом плане не меняет. Это нам, конечно же, неприемлемо", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с американской стороной.
https://ria.ru/20250217/kreml-1999803252.html
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Лавров: втягивание Украины в НАТО – одна из главных причин конфликта
"Расширение НАТО - прямая угроза интересам России". Лавров рассказал, что тема поглощения Украины Североатлантическим альянсом обсуждалась в Эр-Рияде.
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в мире, россия, украина, сергей лавров, нато, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, НАТО, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Лавров назвал неприемлемым появление войск НАТО на Украине

Лавров: для России неприемлемо появление иностранного контингента на Украине

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ЭР-РИЯД, 18 фев – РИА Новости. Для России неприемлемо появление иностранного контингента из стран НАТО на Украине, об этом российская делегация сообщила своим американским визави в Эр-Рияде, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
«
"Появление войск вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или под национальными флагами, ничего в этом плане не меняет. Это нам, конечно же, неприемлемо", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с американской стороной.
Москва - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
В Кремле прокомментировали вопрос размещения миротворцев на Украине
17 февраля, 12:48
 
В миреРоссияУкраинаСергей ЛавровНАТОПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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