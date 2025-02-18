https://ria.ru/20250218/lavrov-2000104683.html

Лавров опроверг сообщения о трехступенчатом плане по Украине

Лавров опроверг сообщения о трехступенчатом плане по Украине - РИА Новости, 18.02.2025

Лавров опроверг сообщения о трехступенчатом плане по Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видел сообщений о том, что Москва и Вашингтон на переговорах якобы договорились о трехступенчатом плане урегулирования РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T16:54:00+03:00

2025-02-18T16:54:00+03:00

2025-02-18T17:05:00+03:00

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видел сообщений о том, что Москва и Вашингтон на переговорах якобы договорились о трехступенчатом плане урегулирования по Украине, американская сторона позже сказала, что это фейк."Что касается первого вопроса о том, что какой-то план из трех пунктов. Я не видел этой информации, не видел этих сообщений… Я спросил сегодня у (госсекретаря Марко) Рубио и (помощника президента США по национальной безопасности Майка) Уолтца, что это означает. Они сказали, что это фейк", - сказал Лавров по итогам российско-американских переговоров.

https://ria.ru/20250218/lavrov-2000101568.html

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