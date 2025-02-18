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Лавров опроверг сообщения о трехступенчатом плане по Украине - РИА Новости, 18.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:54 18.02.2025 (обновлено: 17:05 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/lavrov-2000104683.html
Лавров опроверг сообщения о трехступенчатом плане по Украине
Лавров опроверг сообщения о трехступенчатом плане по Украине - РИА Новости, 18.02.2025
Лавров опроверг сообщения о трехступенчатом плане по Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видел сообщений о том, что Москва и Вашингтон на переговорах якобы договорились о трехступенчатом плане урегулирования РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:54:00+03:00
2025-02-18T17:05:00+03:00
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
москва
сергей лавров
сша
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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видел сообщений о том, что Москва и Вашингтон на переговорах якобы договорились о трехступенчатом плане урегулирования по Украине, американская сторона позже сказала, что это фейк."Что касается первого вопроса о том, что какой-то план из трех пунктов. Я не видел этой информации, не видел этих сообщений… Я спросил сегодня у (госсекретаря Марко) Рубио и (помощника президента США по национальной безопасности Майка) Уолтца, что это означает. Они сказали, что это фейк", - сказал Лавров по итогам российско-американских переговоров.
https://ria.ru/20250218/lavrov-2000101568.html
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире, украина, россия, москва, сергей лавров, сша
Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Сергей Лавров, США
Лавров опроверг сообщения о трехступенчатом плане по Украине

Лавров опроверг сообщения о трехступенчатом плане России и США по Украине

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине в Эр-Рияде
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине в Эр-Рияде
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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видел сообщений о том, что Москва и Вашингтон на переговорах якобы договорились о трехступенчатом плане урегулирования по Украине, американская сторона позже сказала, что это фейк.
"Что касается первого вопроса о том, что какой-то план из трех пунктов. Я не видел этой информации, не видел этих сообщений… Я спросил сегодня у (госсекретаря Марко) Рубио и (помощника президента США по национальной безопасности Майка) Уолтца, что это означает. Они сказали, что это фейк", - сказал Лавров по итогам российско-американских переговоров.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Лавров рассказал, с чем согласились Россия и США на переговорах
Вчера, 16:48
 
Специальная военная операция на УкраинеПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеВ миреУкраинаРоссияМоскваСергей ЛавровСША
 
 
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