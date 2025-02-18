https://ria.ru/20250218/lavrov-2000103344.html
Россия и США договорились о возобновлении сотрудничества, заявил Лавров
Россия и США договорились о возобновлении сотрудничества, заявил Лавров - РИА Новости, 18.02.2025
Россия и США договорились о возобновлении сотрудничества, заявил Лавров
Российская и американская делегации договорились на переговорах в Саудовской Аравии создавать условия по мере урегулирования на Украине, чтобы сотрудничество... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:50:00+03:00
2025-02-18T16:50:00+03:00
2025-02-18T17:21:00+03:00
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сергей лавров
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Российская и американская делегации договорились на переговорах в Саудовской Аравии создавать условия по мере урегулирования на Украине, чтобы сотрудничество Москвы и Вашингтона возобновилось в полном объеме, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."(Мы договорились - ред.) создавать условия по мере процессов, связанных с урегулированием кризиса на Украине, параллельно создавать условия для того, чтобы наше сотрудничество возобновилось в полном объеме и расширилось на самые разные сферы", - сказал министр журналистам по итогам переговоров.
https://ria.ru/20250218/peregovory-2000069646.html
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США, Украина, Россия, В мире, Саудовская Аравия, Сергей Лавров, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Россия и США договорились о возобновлении сотрудничества, заявил Лавров
Лавров: РФ и США договорились о возобновлении сотрудничества в полном объеме