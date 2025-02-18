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Россия и США договорились о возобновлении сотрудничества, заявил Лавров - РИА Новости, 18.02.2025
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16:50 18.02.2025 (обновлено: 17:21 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/lavrov-2000103344.html
Россия и США договорились о возобновлении сотрудничества, заявил Лавров
Россия и США договорились о возобновлении сотрудничества, заявил Лавров - РИА Новости, 18.02.2025
Россия и США договорились о возобновлении сотрудничества, заявил Лавров
Российская и американская делегации договорились на переговорах в Саудовской Аравии создавать условия по мере урегулирования на Украине, чтобы сотрудничество... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:50:00+03:00
2025-02-18T17:21:00+03:00
сша
украина
россия
в мире
саудовская аравия
сергей лавров
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Российская и американская делегации договорились на переговорах в Саудовской Аравии создавать условия по мере урегулирования на Украине, чтобы сотрудничество Москвы и Вашингтона возобновилось в полном объеме, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."(Мы договорились - ред.) создавать условия по мере процессов, связанных с урегулированием кризиса на Украине, параллельно создавать условия для того, чтобы наше сотрудничество возобновилось в полном объеме и расширилось на самые разные сферы", - сказал министр журналистам по итогам переговоров.
https://ria.ru/20250218/peregovory-2000069646.html
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сша, украина, россия, в мире, саудовская аравия, сергей лавров, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
США, Украина, Россия, В мире, Саудовская Аравия, Сергей Лавров, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Россия и США договорились о возобновлении сотрудничества, заявил Лавров

Лавров: РФ и США договорились о возобновлении сотрудничества в полном объеме

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине в Эр-Рияде
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине в Эр-Рияде
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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Российская и американская делегации договорились на переговорах в Саудовской Аравии создавать условия по мере урегулирования на Украине, чтобы сотрудничество Москвы и Вашингтона возобновилось в полном объеме, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"(Мы договорились - ред.) создавать условия по мере процессов, связанных с урегулированием кризиса на Украине, параллельно создавать условия для того, чтобы наше сотрудничество возобновилось в полном объеме и расширилось на самые разные сферы", - сказал министр журналистам по итогам переговоров.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Делегации подвели итоги переговоров России и США в Эр-Рияде
Вчера, 16:50
 
СШАУкраинаРоссияВ миреСаудовская АравияСергей ЛавровПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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