https://ria.ru/20250218/lavrov-2000103344.html

Россия и США договорились о возобновлении сотрудничества, заявил Лавров

Россия и США договорились о возобновлении сотрудничества, заявил Лавров - РИА Новости, 18.02.2025

Россия и США договорились о возобновлении сотрудничества, заявил Лавров

Российская и американская делегации договорились на переговорах в Саудовской Аравии создавать условия по мере урегулирования на Украине, чтобы сотрудничество... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T16:50:00+03:00

2025-02-18T16:50:00+03:00

2025-02-18T17:21:00+03:00

сша

украина

россия

в мире

саудовская аравия

сергей лавров

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Российская и американская делегации договорились на переговорах в Саудовской Аравии создавать условия по мере урегулирования на Украине, чтобы сотрудничество Москвы и Вашингтона возобновилось в полном объеме, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."(Мы договорились - ред.) создавать условия по мере процессов, связанных с урегулированием кризиса на Украине, параллельно создавать условия для того, чтобы наше сотрудничество возобновилось в полном объеме и расширилось на самые разные сферы", - сказал министр журналистам по итогам переговоров.

https://ria.ru/20250218/peregovory-2000069646.html

сша

украина

россия

саудовская аравия

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2025

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