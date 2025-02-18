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Россия и США договорились снять преграды для экономического сотрудничества - РИА Новости, 18.02.2025
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16:45 18.02.2025 (обновлено: 17:09 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/lavrov-2000100586.html
Россия и США договорились снять преграды для экономического сотрудничества
Россия и США договорились снять преграды для экономического сотрудничества - РИА Новости, 18.02.2025
Россия и США договорились снять преграды для экономического сотрудничества
Москва и Вашингтон договорились, что необходимо снять препоны для взаимовыгодного экономического сотрудничества, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:45:00+03:00
2025-02-18T17:09:00+03:00
сша
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
москва
россия
сергей лавров
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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Москва и Вашингтон договорились, что необходимо снять препоны для взаимовыгодного экономического сотрудничества, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров."Была большая заинтересованность в том, чтобы снять искусственные преграды на пути развития взаимовыгодного сотрудничества (России и США – ред.)" - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с американской делегацией во вторник.
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сша, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, москва, россия, сергей лавров
США, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Москва, Россия, Сергей Лавров
Россия и США договорились снять преграды для экономического сотрудничества

Лавров: РФ и США договорились снять препоны для экономического сотрудничества

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Москва и Вашингтон договорились, что необходимо снять препоны для взаимовыгодного экономического сотрудничества, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Была большая заинтересованность в том, чтобы снять искусственные преграды на пути развития взаимовыгодного сотрудничества (России и США – ред.)" - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с американской делегацией во вторник.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Делегации подвели итоги переговоров России и США в Эр-Рияде
Вчера, 16:50
 
СШАПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеМоскваРоссияСергей Лавров
 
 
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