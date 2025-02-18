https://ria.ru/20250218/lavrov-2000100586.html
Россия и США договорились снять преграды для экономического сотрудничества
Россия и США договорились снять преграды для экономического сотрудничества - РИА Новости, 18.02.2025
Россия и США договорились снять преграды для экономического сотрудничества
Москва и Вашингтон договорились, что необходимо снять препоны для взаимовыгодного экономического сотрудничества, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:45:00+03:00
2025-02-18T16:45:00+03:00
2025-02-18T17:09:00+03:00
сша
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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сергей лавров
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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Москва и Вашингтон договорились, что необходимо снять препоны для взаимовыгодного экономического сотрудничества, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров."Была большая заинтересованность в том, чтобы снять искусственные преграды на пути развития взаимовыгодного сотрудничества (России и США – ред.)" - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с американской делегацией во вторник.
https://ria.ru/20250218/peregovory-2000069646.html
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Россия и США договорились снять преграды для экономического сотрудничества
Лавров: РФ и США договорились снять препоны для экономического сотрудничества