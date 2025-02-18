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Лавров: можно полагать, что США стали лучше слышать позицию России - РИА Новости, 18.02.2025
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16:45 18.02.2025 (обновлено: 16:51 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/lavrov-2000100499.html
Лавров: можно полагать, что США стали лучше слышать позицию России
Лавров: можно полагать, что США стали лучше слышать позицию России - РИА Новости, 18.02.2025
Лавров: можно полагать, что США стали лучше слышать позицию России
Есть основания полагать, что американская сторона стала лучше слышать позицию Москвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:45:00+03:00
2025-02-18T16:51:00+03:00
сергей лавров
москва
россия
в мире
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Есть основания полагать, что американская сторона стала лучше слышать позицию Москвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Разговор был, я считаю, очень полезным. Мы не просто слушали, но и слышали друг друга. У меня есть основания полагать, что американская сторона стала лучше понимать нашу позицию", - сказал Лавров журналистам по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде.
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сергей лавров, москва, россия, в мире, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Сергей Лавров, Москва, Россия, В мире, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Лавров: можно полагать, что США стали лучше слышать позицию России

Лавров: можно полагать, что американская сторона стала лучше слышать позицию РФ

© AP Photo / Evelyn HocksteinРоссийско-американские переговоры в Эр-Рияде
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде
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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Есть основания полагать, что американская сторона стала лучше слышать позицию Москвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Разговор был, я считаю, очень полезным. Мы не просто слушали, но и слышали друг друга. У меня есть основания полагать, что американская сторона стала лучше понимать нашу позицию", - сказал Лавров журналистам по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде.
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Сергей ЛавровМоскваРоссияВ миреПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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