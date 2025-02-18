https://ria.ru/20250218/lavrov-2000100499.html

Лавров: можно полагать, что США стали лучше слышать позицию России

Лавров: можно полагать, что США стали лучше слышать позицию России - РИА Новости, 18.02.2025

Лавров: можно полагать, что США стали лучше слышать позицию России

Есть основания полагать, что американская сторона стала лучше слышать позицию Москвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T16:45:00+03:00

2025-02-18T16:45:00+03:00

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сергей лавров

москва

россия

в мире

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Есть основания полагать, что американская сторона стала лучше слышать позицию Москвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Разговор был, я считаю, очень полезным. Мы не просто слушали, но и слышали друг друга. У меня есть основания полагать, что американская сторона стала лучше понимать нашу позицию", - сказал Лавров журналистам по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде.

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