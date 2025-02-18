https://ria.ru/20250218/lavrov-2000088214.html

Лавров и Рубио договорились об экономическом сотрудничестве

Лавров и Рубио договорились об экономическом сотрудничестве - РИА Новости, 18.02.2025

Лавров и Рубио договорились об экономическом сотрудничестве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на переговорах в Эр-Рияде договорились о сотрудничестве по вопросам экономических... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T16:03:00+03:00

2025-02-18T16:03:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на переговорах в Эр-Рияде договорились о сотрудничестве по вопросам экономических возможностей, которые могут появиться после урегулирования конфликта на Украине, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя госдепа. "Лавров и Рубио договорились ... о сотрудничестве по вопросам экономических и инвестиционных возможностей, которые могут появиться после урегулирования конфликта на Украине ", - отмечает агентство.

https://ria.ru/20250218/peregovory-1999912921.html

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Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, украина, россия, сша, сергей лавров, марко рубио