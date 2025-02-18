https://ria.ru/20250218/lavrov-2000088214.html
Лавров и Рубио договорились об экономическом сотрудничестве
Лавров и Рубио договорились об экономическом сотрудничестве - РИА Новости, 18.02.2025
Лавров и Рубио договорились об экономическом сотрудничестве
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на переговорах в Эр-Рияде договорились о сотрудничестве по вопросам экономических... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:03:00+03:00
2025-02-18T16:03:00+03:00
2025-02-18T16:04:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на переговорах в Эр-Рияде договорились о сотрудничестве по вопросам экономических возможностей, которые могут появиться после урегулирования конфликта на Украине, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя госдепа. "Лавров и Рубио договорились ... о сотрудничестве по вопросам экономических и инвестиционных возможностей, которые могут появиться после урегулирования конфликта на Украине ", - отмечает агентство.
https://ria.ru/20250218/peregovory-1999912921.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, украина, россия, сша, сергей лавров, марко рубио
В мире, Цены на нефть, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Марко Рубио
Лавров и Рубио договорились об экономическом сотрудничестве
Reuters: Лавров и Рубио договорились о сотрудничестве по экономическим вопросам