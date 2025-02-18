https://ria.ru/20250218/kuzbass-2000150618.html

В Кузбассе школьники жестоко избили одноклассника

В Кузбассе школьники жестоко избили одноклассника - РИА Новости, 18.02.2025

В Кузбассе школьники жестоко избили одноклассника

Школьника из кузбасского Шерегеша, который возвращался домой, жестоко избили одноклассники, СУСК проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T19:12:00+03:00

2025-02-18T19:12:00+03:00

2025-02-18T19:12:00+03:00

происшествия

россия

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 18 фев – РИА Новости. Школьника из кузбасского Шерегеша, который возвращался домой, жестоко избили одноклассники, СУСК проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее в соцсетях мама избитого ребенка сообщила, что ее сына, который возвращался домой из школы, избили одноклассники. По словам женщины, они его "пинали, били по лицу, прыгали на голове, снимали на видео". Жительница Шерегеша уточнила, что хулиганам по 12-13 лет. "По данному факту в территориальном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по ст. 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время следователями СК России проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, озвученных в социальных сетях. По результатам будет принято процессуальное решение", – сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20241117/samara-1984284045.html

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происшествия, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)