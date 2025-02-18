В Кузбассе два человека похитили мужчину, требуя забрать заявление об угоне
СК: в Кузбассе два человека похитили мужчину, требуя забрать заявление об угоне
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 18 фев – РИА Новости. Несовершеннолетний со своим знакомым из Прокопьевска избили и похитили человека, требуя от него забрать заявление об угоне машины, они задержаны, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
"Предварительно установлено, что несовершеннолетний фигурант в связи с осуществлением в отношении него уголовного преследования по факту совершения угона автомобиля предложил своему знакомому заставить потерпевшего отказаться от своего заявления, с которым он обратился в правоохранительные органы. Для этого подозреваемые подъехали на автомобиле к дому мужчины, где нанесли ему множественные удары руками и иными твердыми предметами в область головы и грудной клетки, затем поместили его в багажник транспортного средства и увезли в лесополосу, где продолжили наносить удары. После того, как мужчина согласился выполнить их требование, фигуранты отвезли его обратно домой", – сообщает ведомство.
Подчеркивается, что подозреваемые причинили пострадавшему травму грудной клетки, повлекшую тяжкий вред его здоровью.
"Следователем подозреваемые допрошены, со следствием они сотрудничают. В настоящее время решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании совершеннолетнему фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.
Против двоих жителей Прокопьевска возбуждены дела по п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и п. "в" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), а уголовное дело об угоне уже находится в суде.
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