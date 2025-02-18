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Путин поручил правительству помочь восстановить работу объекта КТК - РИА Новости, 18.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:25 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/ktk-2000153047.html
Путин поручил правительству помочь восстановить работу объекта КТК
Путин поручил правительству помочь восстановить работу объекта КТК - РИА Новости, 18.02.2025
Путин поручил правительству помочь восстановить работу объекта КТК
Президент России Владимир Путин попросил правительство оказывать содействие владельцам "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) в восстановлении работы... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T19:25:00+03:00
2025-02-18T19:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
краснодарский край
киев
владимир путин
сергей лавров
владимир зеленский
транснефть
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство оказывать содействие владельцам "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) в восстановлении работы объекта, который подвергся атаке БПЛА. "Если что-то нужно со стороны российского правительства, то прошу это содействие оказать", - сказал Путин на совещании с членами правительства. НПС "Кропоткинская", расположенная в Краснодарском крае, в понедельник подверглась атаке БПЛА. Как заявили в тот же день КТК, террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами. "Транснефть" позднее уточнила, что беспилотники управлялись "подконтрольными киевскому режиму вооруженными формированиями". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник, что атака Киева на КТК должна укрепить всех во мнении, что Владимиру Зеленскому нужно "дать по рукам".
https://ria.ru/20250218/ktk-2000151093.html
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россия, краснодарский край, киев, владимир путин, сергей лавров, владимир зеленский, транснефть, экономика, цены на нефть, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Краснодарский край, Киев, Владимир Путин, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Транснефть, Экономика, Цены на нефть, Вооруженные силы Украины
Путин поручил правительству помочь восстановить работу объекта КТК

Путин поручил правительству помочь восстановить работу КТК после атаки БПЛА

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство оказывать содействие владельцам "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) в восстановлении работы объекта, который подвергся атаке БПЛА.
"Если что-то нужно со стороны российского правительства, то прошу это содействие оказать", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
НПС "Кропоткинская", расположенная в Краснодарском крае, в понедельник подверглась атаке БПЛА. Как заявили в тот же день КТК, террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами. "Транснефть" позднее уточнила, что беспилотники управлялись "подконтрольными киевскому режиму вооруженными формированиями". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник, что атака Киева на КТК должна укрепить всех во мнении, что Владимиру Зеленскому нужно "дать по рукам".
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Новак оценил сроки устранения ущерба КТК после атаки беспилотников
Вчера, 19:14
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКраснодарский крайКиевВладимир ПутинСергей ЛавровВладимир ЗеленскийТранснефтьЭкономикаЦены на нефтьВооруженные силы Украины
 
 
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