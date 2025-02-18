https://ria.ru/20250218/ktk-2000153047.html

Путин поручил правительству помочь восстановить работу объекта КТК

Путин поручил правительству помочь восстановить работу объекта КТК - РИА Новости, 18.02.2025

Путин поручил правительству помочь восстановить работу объекта КТК

Президент России Владимир Путин попросил правительство оказывать содействие владельцам "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) в восстановлении работы... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T19:25:00+03:00

2025-02-18T19:25:00+03:00

2025-02-18T19:25:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство оказывать содействие владельцам "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) в восстановлении работы объекта, который подвергся атаке БПЛА. "Если что-то нужно со стороны российского правительства, то прошу это содействие оказать", - сказал Путин на совещании с членами правительства. НПС "Кропоткинская", расположенная в Краснодарском крае, в понедельник подверглась атаке БПЛА. Как заявили в тот же день КТК, террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами. "Транснефть" позднее уточнила, что беспилотники управлялись "подконтрольными киевскому режиму вооруженными формированиями". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник, что атака Киева на КТК должна укрепить всех во мнении, что Владимиру Зеленскому нужно "дать по рукам".

https://ria.ru/20250218/ktk-2000151093.html

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