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Новак оценил сроки устранения ущерба КТК после атаки беспилотников - РИА Новости, 18.02.2025
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19:14 18.02.2025 (обновлено: 19:49 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/ktk-2000151093.html
Новак оценил сроки устранения ущерба КТК после атаки беспилотников
Новак оценил сроки устранения ущерба КТК после атаки беспилотников - РИА Новости, 18.02.2025
Новак оценил сроки устранения ущерба КТК после атаки беспилотников
"Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) проводит оценку ущерба после атаки украинского БПЛА на нефтеперекачивающую станцию, устранение последствий займет... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T19:14:00+03:00
2025-02-18T19:49:00+03:00
александр новак
происшествия
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вооруженные силы украины
беспилотники
экономика
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) проводит оценку ущерба после атаки украинского БПЛА на нефтеперекачивающую станцию, устранение последствий займет как минимум несколько месяцев, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Сейчас происходит оценка, этим занимается как раз компания "Каспийский трубопроводный консорциум". Это несколько месяцев как минимум, по предварительной оценке, которую мы получили", сказал Новак на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" КТК в понедельник подверглась атаке БПЛА. Террористический удар, как заявили в КТК, был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами. "Транснефть" позже уточнила, что беспилотники управлялись "подконтрольными киевскому режиму вооруженными формированиями".Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник, что атака Киева на КТК должна укрепить всех во мнении, что Владимиру Зеленскому нужно "дать по рукам".
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александр новак, происшествия, россия, украина, вооруженные силы украины, беспилотники, экономика, цены на нефть, владимир путин, киев, транснефть, сергей лавров
Александр Новак, Происшествия, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Беспилотники, Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Киев, Транснефть, Сергей Лавров
Новак оценил сроки устранения ущерба КТК после атаки беспилотников

Новак: устранение ущерба КТК после атаки БПЛА займет минимум несколько месяцев,

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Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) проводит оценку ущерба после атаки украинского БПЛА на нефтеперекачивающую станцию, устранение последствий займет как минимум несколько месяцев, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
«
"Сейчас происходит оценка, этим занимается как раз компания "Каспийский трубопроводный консорциум". Это несколько месяцев как минимум, по предварительной оценке, которую мы получили", сказал Новак на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" КТК в понедельник подверглась атаке БПЛА. Террористический удар, как заявили в КТК, был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами. "Транснефть" позже уточнила, что беспилотники управлялись "подконтрольными киевскому режиму вооруженными формированиями".
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник, что атака Киева на КТК должна укрепить всех во мнении, что Владимиру Зеленскому нужно "дать по рукам".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков во время двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Лавров прокомментировал атаку дронов ВСУ на нефтеперекачивающую станцию
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Александр НовакПроисшествияРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныБеспилотникиЭкономикаЦены на нефтьВладимир ПутинКиевТранснефтьСергей Лавров
 
 
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