https://ria.ru/20250218/ktk-2000151093.html

Новак оценил сроки устранения ущерба КТК после атаки беспилотников

Новак оценил сроки устранения ущерба КТК после атаки беспилотников - РИА Новости, 18.02.2025

Новак оценил сроки устранения ущерба КТК после атаки беспилотников

"Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) проводит оценку ущерба после атаки украинского БПЛА на нефтеперекачивающую станцию, устранение последствий займет... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T19:14:00+03:00

2025-02-18T19:14:00+03:00

2025-02-18T19:49:00+03:00

александр новак

происшествия

россия

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вооруженные силы украины

беспилотники

экономика

цены на нефть

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) проводит оценку ущерба после атаки украинского БПЛА на нефтеперекачивающую станцию, устранение последствий займет как минимум несколько месяцев, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Сейчас происходит оценка, этим занимается как раз компания "Каспийский трубопроводный консорциум". Это несколько месяцев как минимум, по предварительной оценке, которую мы получили", сказал Новак на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" КТК в понедельник подверглась атаке БПЛА. Террористический удар, как заявили в КТК, был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами. "Транснефть" позже уточнила, что беспилотники управлялись "подконтрольными киевскому режиму вооруженными формированиями".Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник, что атака Киева на КТК должна укрепить всех во мнении, что Владимиру Зеленскому нужно "дать по рукам".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

александр новак, происшествия, россия, украина, вооруженные силы украины, беспилотники, экономика, цены на нефть, владимир путин, киев, транснефть, сергей лавров