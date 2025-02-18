https://ria.ru/20250218/ktk-2000148351.html

Новак заявил о снижении перекачки нефти после атаки на КТК

Новак заявил о снижении перекачки нефти после атаки на КТК - РИА Новости, 18.02.2025

Новак заявил о снижении перекачки нефти после атаки на КТК

Объемы прокачки нефти по системе "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) снизились на 30-40% после атаки украинских БПЛА на подстанцию "Кропоткинская",... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T19:07:00+03:00

2025-02-18T19:07:00+03:00

2025-02-18T19:36:00+03:00

цены на нефть

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Объемы прокачки нефти по системе "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) снизились на 30-40% после атаки украинских БПЛА на подстанцию "Кропоткинская", работа по восстановлению займет много времени, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" КТК в понедельник подверглась атаке БПЛА. Террористический удар, как заявили в КТК, был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами."В результате атаки повреждено оборудование энергетическое, газотурбинная установка. В результате включения резервной схемы прокачки, минуя "Кропоткинскую" перекачивающую станцию, мы видим снижение объемов перекачки примерно на 30-40% по отношению к тому уровню, который был до атаки беспилотников", – сказал Новак в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.Вице-премьер уточнил, что предстоит большая работа по восстановлению данного объекта, поскольку там использовалось энергетическое оборудование западных стран."Достаточно длительный период потребуется для восстановления, и объемы прокачки нефти будут уменьшены", – добавил он.

https://ria.ru/20250218/lavrov-2000111579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, александр новак, происшествия, россия, владимир путин