https://ria.ru/20250218/ktk-2000148351.html
Новак заявил о снижении перекачки нефти после атаки на КТК
Новак заявил о снижении перекачки нефти после атаки на КТК - РИА Новости, 18.02.2025
Новак заявил о снижении перекачки нефти после атаки на КТК
Объемы прокачки нефти по системе "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) снизились на 30-40% после атаки украинских БПЛА на подстанцию "Кропоткинская",... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T19:07:00+03:00
2025-02-18T19:07:00+03:00
2025-02-18T19:36:00+03:00
цены на нефть
александр новак
происшествия
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898744399_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_f1e5af89dc83adf6cc235c19bf046342.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Объемы прокачки нефти по системе "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) снизились на 30-40% после атаки украинских БПЛА на подстанцию "Кропоткинская", работа по восстановлению займет много времени, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" КТК в понедельник подверглась атаке БПЛА. Террористический удар, как заявили в КТК, был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами."В результате атаки повреждено оборудование энергетическое, газотурбинная установка. В результате включения резервной схемы прокачки, минуя "Кропоткинскую" перекачивающую станцию, мы видим снижение объемов перекачки примерно на 30-40% по отношению к тому уровню, который был до атаки беспилотников", – сказал Новак в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.Вице-премьер уточнил, что предстоит большая работа по восстановлению данного объекта, поскольку там использовалось энергетическое оборудование западных стран."Достаточно длительный период потребуется для восстановления, и объемы прокачки нефти будут уменьшены", – добавил он.
https://ria.ru/20250218/lavrov-2000111579.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898744399_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_f0ee669b8a8d859bf461b422b94ac017.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, александр новак, происшествия, россия, владимир путин
Цены на нефть, Александр Новак, Происшествия, Россия, Владимир Путин
Новак заявил о снижении перекачки нефти после атаки на КТК
Новак заявил о снижении перекачки нефти на 30-40% после атаки дронов ВСУ на КТК
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Объемы прокачки нефти по системе "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) снизились на 30-40% после атаки украинских БПЛА на подстанцию "Кропоткинская", работа по восстановлению займет много времени, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" КТК в понедельник подверглась атаке БПЛА. Террористический удар, как заявили в КТК, был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами.
«
"В результате атаки повреждено оборудование энергетическое, газотурбинная установка. В результате включения резервной схемы прокачки, минуя "Кропоткинскую" перекачивающую станцию, мы видим снижение объемов перекачки примерно на 30-40% по отношению к тому уровню, который был до атаки беспилотников", – сказал Новак
в ходе совещания президента России Владимира Путина
с членами правительства.
Вице-премьер уточнил, что предстоит большая работа по восстановлению данного объекта, поскольку там использовалось энергетическое оборудование западных стран.
"Достаточно длительный период потребуется для восстановления, и объемы прокачки нефти будут уменьшены", – добавил он.