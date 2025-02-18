https://ria.ru/20250218/ktk-2000040954.html
Специалисты оценят ущерб КТК после атаки БПЛА
Специалисты оценят ущерб КТК после атаки БПЛА - РИА Новости, 18.02.2025
Специалисты оценят ущерб КТК после атаки БПЛА
Специалисты должны в кратчайший срок представить конкретизированную оценку ущерба и сроки восстановления объектов "Каспийского трубопроводного консорциума"... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T13:16:00+03:00
2025-02-18T13:16:00+03:00
2025-02-18T13:16:00+03:00
краснодарский край
происшествия
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Специалисты должны в кратчайший срок представить конкретизированную оценку ущерба и сроки восстановления объектов "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) после атаки БПЛА по нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская", сообщила компания. Нефтеперекачивающая станция (НПС) "Кропоткинская", расположенная в Краснодарском крае, в понедельник подверглась атаке БПЛА. Как заявила в тот же день КТК, террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами, пострадавших нет, угрозы разлива нефти удалось избежать. "Группа руководства КТК подробно осмотрела территорию НПС "Кропоткинская". В обходе приняли участие профильные специалисты, которым поставлена задача в кратчайший срок представить конкретизированную оценку ущерба и возможные сроки восстановления работоспособности всех подобъектов станции", - сообщила компания во вторник.
https://ria.ru/20250218/medvedev-1999968512.html
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краснодарский край, происшествия
Краснодарский край, Происшествия
Специалисты оценят ущерб КТК после атаки БПЛА
КТК представит оценку ущерба после атаки БПЛА по нефтеперекачивающей станции