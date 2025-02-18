https://ria.ru/20250218/ktk-2000033883.html

В КТК рассказали о ситуации после атаки БПЛА

В КТК рассказали о ситуации после атаки БПЛА - РИА Новости, 18.02.2025

В КТК рассказали о ситуации после атаки БПЛА

Нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) продолжает работу после вчерашней атаки беспилотников, но с уточненными техвозможностями, отгрузка... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T12:49:00+03:00

2025-02-18T12:49:00+03:00

2025-02-18T13:01:00+03:00

бпла

новороссийск

происшествия

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) продолжает работу после вчерашней атаки беспилотников, но с уточненными техвозможностями, отгрузка нефти на экспорт на морском терминале идет в штатном режиме, сообщила компания.Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума в понедельник подверглась атаке БПЛА, сообщила компания. Как заявили в КТК, террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами."Международная трубопроводная система КТК продолжает транспортировку нефти по маршруту Тенгиз – Новороссийск. В настоящий момент прием нефти от грузоотправителей осуществляется согласно уточненным техническим возможностям по перекачке", - говорится в сообщении компании во вторник."В штатном режиме продолжается отгрузка сырья на экспорт на морском терминале", - добавили в КТК.

https://ria.ru/20250218/udar-1999972119.html

новороссийск

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бпла, новороссийск, происшествия