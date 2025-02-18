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В КТК рассказали о ситуации после атаки БПЛА - РИА Новости, 18.02.2025
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12:49 18.02.2025 (обновлено: 13:01 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/ktk-2000033883.html
В КТК рассказали о ситуации после атаки БПЛА
В КТК рассказали о ситуации после атаки БПЛА - РИА Новости, 18.02.2025
В КТК рассказали о ситуации после атаки БПЛА
Нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) продолжает работу после вчерашней атаки беспилотников, но с уточненными техвозможностями, отгрузка... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T12:49:00+03:00
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бпла
новороссийск
происшествия
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) продолжает работу после вчерашней атаки беспилотников, но с уточненными техвозможностями, отгрузка нефти на экспорт на морском терминале идет в штатном режиме, сообщила компания.Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума в понедельник подверглась атаке БПЛА, сообщила компания. Как заявили в КТК, террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами."Международная трубопроводная система КТК продолжает транспортировку нефти по маршруту Тенгиз – Новороссийск. В настоящий момент прием нефти от грузоотправителей осуществляется согласно уточненным техническим возможностям по перекачке", - говорится в сообщении компании во вторник."В штатном режиме продолжается отгрузка сырья на экспорт на морском терминале", - добавили в КТК.
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бпла, новороссийск, происшествия
БПЛА, Новороссийск, Происшествия
В КТК рассказали о ситуации после атаки БПЛА

Нефтепровод КТК продолжает работу после атаки БПЛА

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) продолжает работу после вчерашней атаки беспилотников, но с уточненными техвозможностями, отгрузка нефти на экспорт на морском терминале идет в штатном режиме, сообщила компания.
Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума в понедельник подверглась атаке БПЛА, сообщила компания. Как заявили в КТК, террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.
"Международная трубопроводная система КТК продолжает транспортировку нефти по маршруту Тенгиз – Новороссийск. В настоящий момент прием нефти от грузоотправителей осуществляется согласно уточненным техническим возможностям по перекачке", - говорится в сообщении компании во вторник.
"В штатном режиме продолжается отгрузка сырья на экспорт на морском терминале", - добавили в КТК.
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