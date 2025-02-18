Журавский рассказал о конкурсе "Культурная столица года"
Журавский: конкурс "Культурная столица года" говорит о бесполезности санкций
Александр Журавский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Федеральный конкурс "Культурная столица года" является еще одним свидетельством того, что санкционный режим Запада не действует на Россию, заявил замначальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский.
"Еще одно важное событие (конкурс "Культура столица года" - ред.) свидетельствует о том, что санкционный режим в отношении нас не действует. Мы становимся свидетелями переговорного процесса, который тоже по сути констатирует то, что санкции (Запада - ред.) не сработали. Они сработали на развитие внутри страны", - сказал он на брифинге, посвященном реализации проекта.
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Кроме того, Журавский отметил, что конкурс "Культурная столица года" родился в 2023 году - в период активной антироссийской политики со стороны западных стран.
"Помните, с чего начиналось? С попыток отменить Россию, отменить российскую культуру. С радостью констатирую, что это в очередной раз в отношении России не сработало… Посмотрим, что будет дальше, но в любом случае Россия как была открыта другим странам, так и остается такой. Россия по-прежнему остается страной, куда приезжают представители других стран… Будет только лучше", - добавил он.
По словам Журавского, проект "Культурная столица года" состоялся с точки зрения значимости для российского культурного ландшафта и развития культуры в целом. "Это видно по востребованности голосования, по вовлеченности большого количества людей и сил, по конкуренции", - подчеркнул он.
Федеральный конкурс "Культурная столица года" организован Фондом развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий "Культурная столица" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В 2024 году статус "Культурной столицы" принадлежал Нижнему Новгороду, в текущем - Грозному. Оба города стали победителями первого конкурса городов России "Культурная столица года" в 2023 году.
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