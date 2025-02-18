https://ria.ru/20250218/kreml-2000026081.html

В Кремле прокомментировали планы ЕС о создании армии

В Кремле прокомментировали планы ЕС о создании армии - РИА Новости, 18.02.2025

В Кремле прокомментировали планы ЕС о создании армии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал дискуссию о возможности создания Евросоюзом собственной армии, отметив, что такие планы нужно... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T12:26:00+03:00

2025-02-18T12:26:00+03:00

2025-02-18T13:31:00+03:00

россия

дмитрий песков

евросоюз

в мире

европа

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал дискуссию о возможности создания Евросоюзом собственной армии, отметив, что такие планы нужно внимательно отслеживать и делать выводы."Мы пока не знаем, будет ли эта армия, мы не знаем, на каких основах она будет создаваться и так далее и тому подобное. До сих пор каких-то оборонных совместных аспектов у Евросоюза не было, что касается перспективных планов, то, конечно, их надо очень внимательно отслеживать, изучать и делать выводы", - сказал Песков журналистам, комментируя вопрос о создании Евросоюзом собственной армии.Ранее Владимир Зеленский заявил, что хочет создания вооруженных сил Европы с участием в них ВСУ. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил против этой идеи о создании объединенной армии Европы.Различные мнения о возможности создания единой европейской армии звучали в ЕС и на протяжении прошлого года. Так, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявлял, что ЕС должен сформировать собственную армию для поддержания мира и предотвращения конфликтов. Тогдашний глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель называл несбыточной идею о расформировании вооруженных сил 27 стран-членов ЕС ради создания единой общеевропейской армии.

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россия, дмитрий песков, евросоюз, в мире, европа, владимир зеленский, вооруженные силы украины