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В Кремле прокомментировали планы ЕС о создании армии - РИА Новости, 18.02.2025
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12:26 18.02.2025 (обновлено: 13:31 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/kreml-2000026081.html
В Кремле прокомментировали планы ЕС о создании армии
В Кремле прокомментировали планы ЕС о создании армии - РИА Новости, 18.02.2025
В Кремле прокомментировали планы ЕС о создании армии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал дискуссию о возможности создания Евросоюзом собственной армии, отметив, что такие планы нужно... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T12:26:00+03:00
2025-02-18T13:31:00+03:00
россия
дмитрий песков
евросоюз
в мире
европа
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал дискуссию о возможности создания Евросоюзом собственной армии, отметив, что такие планы нужно внимательно отслеживать и делать выводы."Мы пока не знаем, будет ли эта армия, мы не знаем, на каких основах она будет создаваться и так далее и тому подобное. До сих пор каких-то оборонных совместных аспектов у Евросоюза не было, что касается перспективных планов, то, конечно, их надо очень внимательно отслеживать, изучать и делать выводы", - сказал Песков журналистам, комментируя вопрос о создании Евросоюзом собственной армии.Ранее Владимир Зеленский заявил, что хочет создания вооруженных сил Европы с участием в них ВСУ. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил против этой идеи о создании объединенной армии Европы.Различные мнения о возможности создания единой европейской армии звучали в ЕС и на протяжении прошлого года. Так, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявлял, что ЕС должен сформировать собственную армию для поддержания мира и предотвращения конфликтов. Тогдашний глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель называл несбыточной идею о расформировании вооруженных сил 27 стран-членов ЕС ради создания единой общеевропейской армии.
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россия, дмитрий песков, евросоюз, в мире, европа, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз, В мире, Европа, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
В Кремле прокомментировали планы ЕС о создании армии

Песков призвал внимательно отслеживать планы ЕС о создании собственной армии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал дискуссию о возможности создания Евросоюзом собственной армии, отметив, что такие планы нужно внимательно отслеживать и делать выводы.
"Мы пока не знаем, будет ли эта армия, мы не знаем, на каких основах она будет создаваться и так далее и тому подобное. До сих пор каких-то оборонных совместных аспектов у Евросоюза не было, что касается перспективных планов, то, конечно, их надо очень внимательно отслеживать, изучать и делать выводы", - сказал Песков журналистам, комментируя вопрос о создании Евросоюзом собственной армии.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что хочет создания вооруженных сил Европы с участием в них ВСУ. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил против этой идеи о создании объединенной армии Европы.
Различные мнения о возможности создания единой европейской армии звучали в ЕС и на протяжении прошлого года. Так, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявлял, что ЕС должен сформировать собственную армию для поддержания мира и предотвращения конфликтов. Тогдашний глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель называл несбыточной идею о расформировании вооруженных сил 27 стран-членов ЕС ради создания единой общеевропейской армии.
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РоссияДмитрий ПесковЕвросоюзВ миреЕвропаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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