https://ria.ru/20250218/kreml-2000023723.html

В Кремле назвали вступление в ЕС суверенным правом Украины

В Кремле назвали вступление в ЕС суверенным правом Украины - РИА Новости, 18.02.2025

В Кремле назвали вступление в ЕС суверенным правом Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вступление в ЕС суверенным правом Киева. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T12:21:00+03:00

2025-02-18T12:21:00+03:00

2025-02-18T12:21:00+03:00

россия

киев

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вступление в ЕС суверенным правом Киева. "Это суверенное право любой страны", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли Кремль согласен со вступлением Украины в ЕС. Песков уточнил, что речь идет об экономических интеграционных процессах. "Здесь никто не может ничего диктовать. И не собираемся это делать", - заключил он.

https://ria.ru/20250218/sammit-1999978908.html

россия

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, киев, украина, дмитрий песков, евросоюз, в мире