https://ria.ru/20250218/kreml-2000023723.html
В Кремле назвали вступление в ЕС суверенным правом Украины
В Кремле назвали вступление в ЕС суверенным правом Украины - РИА Новости, 18.02.2025
В Кремле назвали вступление в ЕС суверенным правом Украины
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вступление в ЕС суверенным правом Киева. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T12:21:00+03:00
2025-02-18T12:21:00+03:00
2025-02-18T12:21:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вступление в ЕС суверенным правом Киева. "Это суверенное право любой страны", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли Кремль согласен со вступлением Украины в ЕС. Песков уточнил, что речь идет об экономических интеграционных процессах. "Здесь никто не может ничего диктовать. И не собираемся это делать", - заключил он.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, украина, дмитрий песков, евросоюз, в мире
Россия, Киев, Украина, Дмитрий Песков, Евросоюз, В мире
В Кремле назвали вступление в ЕС суверенным правом Украины
Песков назвал вступление в ЕС суверенным правом Украины, как и любой страны