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В Кремле назвали вступление в ЕС суверенным правом Украины - РИА Новости, 18.02.2025
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12:21 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/kreml-2000023723.html
В Кремле назвали вступление в ЕС суверенным правом Украины
В Кремле назвали вступление в ЕС суверенным правом Украины - РИА Новости, 18.02.2025
В Кремле назвали вступление в ЕС суверенным правом Украины
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вступление в ЕС суверенным правом Киева. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T12:21:00+03:00
2025-02-18T12:21:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вступление в ЕС суверенным правом Киева. "Это суверенное право любой страны", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли Кремль согласен со вступлением Украины в ЕС. Песков уточнил, что речь идет об экономических интеграционных процессах. "Здесь никто не может ничего диктовать. И не собираемся это делать", - заключил он.
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россия, киев, украина, дмитрий песков, евросоюз, в мире
Россия, Киев, Украина, Дмитрий Песков, Евросоюз, В мире
В Кремле назвали вступление в ЕС суверенным правом Украины

Песков назвал вступление в ЕС суверенным правом Украины, как и любой страны

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вступление в ЕС суверенным правом Киева.
"Это суверенное право любой страны", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли Кремль согласен со вступлением Украины в ЕС.
Песков уточнил, что речь идет об экономических интеграционных процессах.
"Здесь никто не может ничего диктовать. И не собираемся это делать", - заключил он.
Президент Франции Эммануэль Макрон перед встречей глав европейских государств по Украине в Париже. 18 февраля 2025 года - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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