https://ria.ru/20250218/kreml-1999980315.html

В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг ядерной программы Ирана

В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг ядерной программы Ирана - РИА Новости, 18.02.2025

В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг ядерной программы Ирана

Москва убеждена, что при наличии политической воли всех вовлеченных сторон вопрос ядерной программы Тегерана может и должен быть решен дипломатическим путем,... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T10:10:00+03:00

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2025-02-18T10:11:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 18 фев - РИА Новости. Москва убеждена, что при наличии политической воли всех вовлеченных сторон вопрос ядерной программы Тегерана может и должен быть решен дипломатическим путем, заявил иранскому агентству IRNA пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Мы убеждены, что при наличии политической воли всех вовлеченных сторон вопрос иранской ядерной программы может и должен быть решен дипломатическим путем", - приводит агентство слова Пескова.

https://ria.ru/20250214/iran-1999499308.html

москва

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в мире, москва, тегеран (город), дмитрий песков