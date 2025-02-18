https://ria.ru/20250218/kreml-1999980315.html
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг ядерной программы Ирана
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг ядерной программы Ирана - РИА Новости, 18.02.2025
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг ядерной программы Ирана
Москва убеждена, что при наличии политической воли всех вовлеченных сторон вопрос ядерной программы Тегерана может и должен быть решен дипломатическим путем,... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T10:10:00+03:00
2025-02-18T10:10:00+03:00
2025-02-18T10:11:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 18 фев - РИА Новости. Москва убеждена, что при наличии политической воли всех вовлеченных сторон вопрос ядерной программы Тегерана может и должен быть решен дипломатическим путем, заявил иранскому агентству IRNA пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Мы убеждены, что при наличии политической воли всех вовлеченных сторон вопрос иранской ядерной программы может и должен быть решен дипломатическим путем", - приводит агентство слова Пескова.
https://ria.ru/20250214/iran-1999499308.html
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в мире, москва, тегеран (город), дмитрий песков
В мире, Москва, Тегеран (город), Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг ядерной программы Ирана
Песков: вопрос ядерной программы Ирана может быть решен дипломатическим путем