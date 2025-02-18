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Дело экс-главы суда Ростова-на-Дону направили в Краснодар - РИА Новости, 18.02.2025
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22:30 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/krasnodar-2000173895.html
Дело экс-главы суда Ростова-на-Дону направили в Краснодар
Дело экс-главы суда Ростова-на-Дону направили в Краснодар - РИА Новости, 18.02.2025
Дело экс-главы суда Ростова-на-Дону направили в Краснодар
Уголовное дело в отношении бывшего председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону Елены Коблевой, обвиняемой в получении взятки, направили в Ленинский... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T22:30:00+03:00
2025-02-18T22:30:00+03:00
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КРАСНОДАР, 18 фев - РИА Новости. Уголовное дело в отношении бывшего председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону Елены Коблевой, обвиняемой в получении взятки, направили в Ленинский районный суд Краснодара, сообщили РИА Новости в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции. Уголовное дело в отношении Коблевой, а также еще двух человек, обвиняемых по статьям о даче взятки и посредничестве во взятке, поступило в Советский районный суд Ростова-на-Дону, который на предварительном слушании постановил направить его в кассационную инстанцию для изменения территориальной подсудности. "Четвертый кассационный суд общей юрисдикции изменил территориальную подсудность и направил материалы уголовного дела в отношении бывшего председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону по обвинению в получении взятки на рассмотрение в Ленинский районный суд Краснодара", - сообщили в суде. Как сообщал РИА Новости источник, Коблева, по версии следствия, в декабре 2022 года получила взятку в размере 500 тысяч рублей, пообещав поспособствовать отмене постановления мирового судьи Азовского района Ростовской области по уголовному делу о незаконной добыче водных биоресурсов. В апреле 2024 года Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила ходатайство председателя СК России, разрешив возбудить уголовное дело в отношении Коблевой по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).
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происшествия, ростов-на-дону, россия, краснодар, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Краснодар, Следственный комитет России (СК РФ)
Дело экс-главы суда Ростова-на-Дону направили в Краснодар

Дело о взятке экс-председателя ростовского райсуда рассмотрят в Краснодаре

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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КРАСНОДАР, 18 фев - РИА Новости. Уголовное дело в отношении бывшего председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону Елены Коблевой, обвиняемой в получении взятки, направили в Ленинский районный суд Краснодара, сообщили РИА Новости в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции.
Уголовное дело в отношении Коблевой, а также еще двух человек, обвиняемых по статьям о даче взятки и посредничестве во взятке, поступило в Советский районный суд Ростова-на-Дону, который на предварительном слушании постановил направить его в кассационную инстанцию для изменения территориальной подсудности.
«
"Четвертый кассационный суд общей юрисдикции изменил территориальную подсудность и направил материалы уголовного дела в отношении бывшего председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону по обвинению в получении взятки на рассмотрение в Ленинский районный суд Краснодара", - сообщили в суде.
Как сообщал РИА Новости источник, Коблева, по версии следствия, в декабре 2022 года получила взятку в размере 500 тысяч рублей, пообещав поспособствовать отмене постановления мирового судьи Азовского района Ростовской области по уголовному делу о незаконной добыче водных биоресурсов.
В апреле 2024 года Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила ходатайство председателя СК России, разрешив возбудить уголовное дело в отношении Коблевой по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).
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