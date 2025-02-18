Котяков рассказал о календаре праздников на 2025 год
Котяков напомнил россиянам о долгих майских выходных
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков . Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Календарь праздников по году сегодня сбалансированный, в стране нет разорванной трудовой недели внутри года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, комментируя перенос праздников в течение года.
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"Мы ежегодно составляем календарь выходных и рабочих дней. Этот календарь ежегодно у нас принимается постановлением правительства. Когда мы его формируем, мы учитывает длительность новогодних праздников, майских праздников. Безусловно, мы исходим из того, чтобы это было максимально удобно для наших граждан, чтобы неделя не "рвалась", - сказал Котяков журналистам.
Он объяснил, что в этом году с учетом переноса на майские праздники выходных дней с 23 февраля и 8 марта, они составили в общей сумме восемь дней. Так, россияне будут отдыхать по четыре дня на Первое мая и на День Победы.
График выходных и праздничных дней на 2025 год утверждён правительством РФ в прошлом году. Россияне будут отдыхать в День защитника Отечества с 22 по 23 февраля, в Международный женский день с 8 по 9 марта, с 1 по 4 и с 8 по 11 мая, в День России с 12 по 15 июня, а также с День народного единства со 2 по 4 ноября и с 31 декабря 2025 г. по 8 января 2026 года в новогодние праздники.
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