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Коста-Рика будет сотрудничать с США в процессе репатриации нелегалов - РИА Новости, 18.02.2025
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03:54 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/kosta-rika-1999956726.html
Коста-Рика будет сотрудничать с США в процессе репатриации нелегалов
Коста-Рика будет сотрудничать с США в процессе репатриации нелегалов - РИА Новости, 18.02.2025
Коста-Рика будет сотрудничать с США в процессе репатриации нелегалов
Правительство Коста-Рики сообщило, что будет сотрудничать с Соединенными Штатами в процессе репатриации 200 нелегалов из Индии и Центральной Азии, первая группа РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T03:54:00+03:00
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МЕХИКО, 18 фев - РИА Новости. Правительство Коста-Рики сообщило, что будет сотрудничать с Соединенными Штатами в процессе репатриации 200 нелегалов из Индии и Центральной Азии, первая группа будет доставлена уже в среду. "Первая группа людей прибудет в страну в эту среду. Коста-Рика послужит мостом, который поможет им добраться до стран происхождения. Правительство Коста-Рики согласилось сотрудничать с Соединенными Штатами в репатриации 200 нелегальных иммигрантов в свою страну", - говорится в заявлении администрации президента республики, которое опубликовано на ее странице в соцсети Х. Как уточнили в правительстве, нелегалов из стран Центральной Азии и Индии доставят коммерческим рейсом, после чего их разместят в центре обслуживания мигрантов в кантоне Корредорес. "Процесс полностью финансируется правительством США под надзором Международной организации по миграции (МОМ), агентством, которое будет заботиться о мигрантах во время их пребывания в стране", - сказано в тексте опубликованного документа. В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США. США начали высылку незаконно въехавших в страну граждан Индии 5 февраля, тогда самолет ВВС США доставил в Амритсар 104 человек, в основном жителей штатов Гуджарат и Пенджаб. Как сообщалось, власти США были намерены депортировать на тот момент почти 500 граждан Индии.
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в мире, сша, индия, коста-рика, дональд трамп
В мире, США, Индия, Коста-Рика, Дональд Трамп
Коста-Рика будет сотрудничать с США в процессе репатриации нелегалов

Коста-Рика поможет США репатриировать 200 нелегалов из Индии и Центральной Азии

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкКоста-Рика. Архивное фото
Коста-Рика. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Коста-Рика. Архивное фото. Архивное фото
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МЕХИКО, 18 фев - РИА Новости. Правительство Коста-Рики сообщило, что будет сотрудничать с Соединенными Штатами в процессе репатриации 200 нелегалов из Индии и Центральной Азии, первая группа будет доставлена уже в среду.
"Первая группа людей прибудет в страну в эту среду. Коста-Рика послужит мостом, который поможет им добраться до стран происхождения. Правительство Коста-Рики согласилось сотрудничать с Соединенными Штатами в репатриации 200 нелегальных иммигрантов в свою страну", - говорится в заявлении администрации президента республики, которое опубликовано на ее странице в соцсети Х.
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Как уточнили в правительстве, нелегалов из стран Центральной Азии и Индии доставят коммерческим рейсом, после чего их разместят в центре обслуживания мигрантов в кантоне Корредорес.
"Процесс полностью финансируется правительством США под надзором Международной организации по миграции (МОМ), агентством, которое будет заботиться о мигрантах во время их пребывания в стране", - сказано в тексте опубликованного документа.
В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
США начали высылку незаконно въехавших в страну граждан Индии 5 февраля, тогда самолет ВВС США доставил в Амритсар 104 человек, в основном жителей штатов Гуджарат и Пенджаб. Как сообщалось, власти США были намерены депортировать на тот момент почти 500 граждан Индии.
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