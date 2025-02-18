https://ria.ru/20250218/kosta-rika-1999956726.html

Коста-Рика будет сотрудничать с США в процессе репатриации нелегалов

Коста-Рика будет сотрудничать с США в процессе репатриации нелегалов - РИА Новости, 18.02.2025

Коста-Рика будет сотрудничать с США в процессе репатриации нелегалов

Правительство Коста-Рики сообщило, что будет сотрудничать с Соединенными Штатами в процессе репатриации 200 нелегалов из Индии и Центральной Азии, первая группа РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T03:54:00+03:00

2025-02-18T03:54:00+03:00

2025-02-18T03:54:00+03:00

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МЕХИКО, 18 фев - РИА Новости. Правительство Коста-Рики сообщило, что будет сотрудничать с Соединенными Штатами в процессе репатриации 200 нелегалов из Индии и Центральной Азии, первая группа будет доставлена уже в среду. "Первая группа людей прибудет в страну в эту среду. Коста-Рика послужит мостом, который поможет им добраться до стран происхождения. Правительство Коста-Рики согласилось сотрудничать с Соединенными Штатами в репатриации 200 нелегальных иммигрантов в свою страну", - говорится в заявлении администрации президента республики, которое опубликовано на ее странице в соцсети Х. Как уточнили в правительстве, нелегалов из стран Центральной Азии и Индии доставят коммерческим рейсом, после чего их разместят в центре обслуживания мигрантов в кантоне Корредорес. "Процесс полностью финансируется правительством США под надзором Международной организации по миграции (МОМ), агентством, которое будет заботиться о мигрантах во время их пребывания в стране", - сказано в тексте опубликованного документа. В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США. США начали высылку незаконно въехавших в страну граждан Индии 5 февраля, тогда самолет ВВС США доставил в Амритсар 104 человек, в основном жителей штатов Гуджарат и Пенджаб. Как сообщалось, власти США были намерены депортировать на тот момент почти 500 граждан Индии.

https://ria.ru/20250125/gvatemala-1995428868.html

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