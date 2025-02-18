https://ria.ru/20250218/kopsheva-2000063452.html

Умерла журналистка Ольга Копшева

Умерла журналистка Ольга Копшева - РИА Новости, 18.02.2025

Умерла журналистка Ольга Копшева

В Саратове простились с известным журналистом Ольгой Копшевой, которая скончалась в возрасте 63 лет, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T14:50:00+03:00

2025-02-18T14:50:00+03:00

2025-02-18T14:50:00+03:00

ольга алимова (депутат)

госдума рф

россия

саратов

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САРАТОВ, 18 фев - РИА Новости. В Саратове простились с известным журналистом Ольгой Копшевой, которая скончалась в возрасте 63 лет, передает корреспондент РИА Новости. Ранее депутат Госдумы Ольга Алимова сообщила, что Копшева скоропостижно скончалась в воскресенье. Прощание прошло во вторник в саратовском городском морге. Проститься с журналисткой пришли министр информации и массовых коммуникаций области Александр Колоколов, бывший министр финансов региона Александр Ларионов, ее родные, коллеги, ученики. Похоронили журналистку на Новом елшанском кладбище. Копшева родилась 8 сентября 1961 года, окончила факультет журналистики МГУ имени Ломоносова. В разные годы сотрудничала с рядом саратовских изданий, среди которых "Время. События. Мнения. Тенденции", "Саринформ", "Газета Наша Версия", "Газета недели в Саратове", "Репортер64", "Общественное мнение". Копшева была грамотным экономическим обозревателем и обладала талантом писать понятно и просто о сложных вещах.

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ольга алимова (депутат), госдума рф, россия, саратов