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Умерла журналистка Ольга Копшева - РИА Новости, 18.02.2025
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14:50 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/kopsheva-2000063452.html
Умерла журналистка Ольга Копшева
Умерла журналистка Ольга Копшева - РИА Новости, 18.02.2025
Умерла журналистка Ольга Копшева
В Саратове простились с известным журналистом Ольгой Копшевой, которая скончалась в возрасте 63 лет, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T14:50:00+03:00
2025-02-18T14:50:00+03:00
ольга алимова (депутат)
госдума рф
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саратов
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САРАТОВ, 18 фев - РИА Новости. В Саратове простились с известным журналистом Ольгой Копшевой, которая скончалась в возрасте 63 лет, передает корреспондент РИА Новости. Ранее депутат Госдумы Ольга Алимова сообщила, что Копшева скоропостижно скончалась в воскресенье. Прощание прошло во вторник в саратовском городском морге. Проститься с журналисткой пришли министр информации и массовых коммуникаций области Александр Колоколов, бывший министр финансов региона Александр Ларионов, ее родные, коллеги, ученики. Похоронили журналистку на Новом елшанском кладбище. Копшева родилась 8 сентября 1961 года, окончила факультет журналистики МГУ имени Ломоносова. В разные годы сотрудничала с рядом саратовских изданий, среди которых "Время. События. Мнения. Тенденции", "Саринформ", "Газета Наша Версия", "Газета недели в Саратове", "Репортер64", "Общественное мнение". Копшева была грамотным экономическим обозревателем и обладала талантом писать понятно и просто о сложных вещах.
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ольга алимова (депутат), госдума рф, россия, саратов
Ольга Алимова (депутат), Госдума РФ, Россия, Саратов
Умерла журналистка Ольга Копшева

Саратовская журналистка Ольга Копшева умерла в возрасте 63 лет

© Фото : соцсети журналисткиСаратовская журналистка Ольга Копшева
Саратовская журналистка Ольга Копшева - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Фото : соцсети журналистки
Саратовская журналистка Ольга Копшева. Архивное фото
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САРАТОВ, 18 фев - РИА Новости. В Саратове простились с известным журналистом Ольгой Копшевой, которая скончалась в возрасте 63 лет, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее депутат Госдумы Ольга Алимова сообщила, что Копшева скоропостижно скончалась в воскресенье. Прощание прошло во вторник в саратовском городском морге.
Проститься с журналисткой пришли министр информации и массовых коммуникаций области Александр Колоколов, бывший министр финансов региона Александр Ларионов, ее родные, коллеги, ученики.
Похоронили журналистку на Новом елшанском кладбище.
Копшева родилась 8 сентября 1961 года, окончила факультет журналистики МГУ имени Ломоносова. В разные годы сотрудничала с рядом саратовских изданий, среди которых "Время. События. Мнения. Тенденции", "Саринформ", "Газета Наша Версия", "Газета недели в Саратове", "Репортер64", "Общественное мнение". Копшева была грамотным экономическим обозревателем и обладала талантом писать понятно и просто о сложных вещах.
 
Ольга Алимова (депутат)Госдума РФРоссияСаратов
 
 
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