Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровске директор фирмы возместил ущерб за контрабанду пиломатериалов - РИА Новости, 18.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:25 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/kontrabanda-1999957791.html
В Хабаровске директор фирмы возместил ущерб за контрабанду пиломатериалов
В Хабаровске директор фирмы возместил ущерб за контрабанду пиломатериалов - РИА Новости, 18.02.2025
В Хабаровске директор фирмы возместил ущерб за контрабанду пиломатериалов
Директор фирмы из Хабаровского края возместил ущерб на более чем 22 миллиона рублей за контрабанду пиломатериалов в Китай, сообщает Дальневосточная транспортная РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T04:25:00+03:00
2025-02-18T04:25:00+03:00
происшествия
жкх
китай
россия
хабаровский край
дальневосточная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786189060_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6c84115e4e05db513f3922b0035d32f4.jpg
ХАБАРОВСК, 18 фев - РИА Новости. Директор фирмы из Хабаровского края возместил ущерб на более чем 22 миллиона рублей за контрабанду пиломатериалов в Китай, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. По данным надзорного ведомства, единственный учредитель и руководитель ООО "Эльмира" организовал контрабанду в Китай более 2,5 тысяч кубометров пиломатериалов, чем нанес ущерб на сумму более 22 миллионов рублей. Транспортная прокуратура обратилась в суд с исками о его взыскании. "Суд удовлетворил требования прокуратуры. Не согласившись с принятыми решениями, ответчик обжаловал их в суды вышестоящих инстанций, которые поддержали позицию транспортной прокуратуры и оставили судебные акты без изменений. В результате вмешательства надзорного ведомства ущерб РФ возмещен гражданином в полном объеме", - говорится в сообщении. Ранее Центральный районный суд Хабаровска приговорил фигуранта по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере) к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом 500 тысяч рублей, отмечает прокуратура.
https://ria.ru/20250127/litva-1995722582.html
китай
россия
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786189060_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_71c569c1d62be2344bd2ff4ac02d4b39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жкх, китай, россия, хабаровский край, дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, ЖКХ, Китай, Россия, Хабаровский край, Дальневосточная транспортная прокуратура
В Хабаровске директор фирмы возместил ущерб за контрабанду пиломатериалов

Директор хабаровской фирмы возместил ущерб за контрабанду пиломатериалов в Китай

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПиломатериалы
Пиломатериалы - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Пиломатериалы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ХАБАРОВСК, 18 фев - РИА Новости. Директор фирмы из Хабаровского края возместил ущерб на более чем 22 миллиона рублей за контрабанду пиломатериалов в Китай, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
По данным надзорного ведомства, единственный учредитель и руководитель ООО "Эльмира" организовал контрабанду в Китай более 2,5 тысяч кубометров пиломатериалов, чем нанес ущерб на сумму более 22 миллионов рублей. Транспортная прокуратура обратилась в суд с исками о его взыскании.
"Суд удовлетворил требования прокуратуры. Не согласившись с принятыми решениями, ответчик обжаловал их в суды вышестоящих инстанций, которые поддержали позицию транспортной прокуратуры и оставили судебные акты без изменений. В результате вмешательства надзорного ведомства ущерб РФ возмещен гражданином в полном объеме", - говорится в сообщении.
Ранее Центральный районный суд Хабаровска приговорил фигуранта по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере) к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом 500 тысяч рублей, отмечает прокуратура.
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Калининградской области пресекли канал контрабанды янтаря в Литву - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
В Калининградской области пресекли контрабанды янтаря в Литву
27 января, 15:37
 
ПроисшествияЖКХКитайРоссияХабаровский крайДальневосточная транспортная прокуратура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала