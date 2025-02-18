https://ria.ru/20250218/konsultatsii-2000085854.html
Лавров и Рубио договорились о создании механизма консультаций
Лавров и Рубио договорились о создании механизма консультаций - РИА Новости, 18.02.2025
Лавров и Рубио договорились о создании механизма консультаций
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио договорились о создании механизма консультаций для устранения "раздражающих... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:55:00+03:00
2025-02-18T15:55:00+03:00
2025-02-18T15:57:00+03:00
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио договорились о создании механизма консультаций для устранения "раздражающих факторов" в отношениях США и РФ, передает агентство Рейтер. "Американский госсекретарь Рубио и его российский коллега договорились на переговорах о создании механизма консультаций для устранения "раздражителей" в отношениях США с РФ", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на представителя госдепа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Лавров и Рубио договорились о создании механизма консультаций
Reuters: Лавров и Рубио договорились создать механизма консультаций России и США