https://ria.ru/20250218/konsultatsii-2000085854.html

Лавров и Рубио договорились о создании механизма консультаций

Лавров и Рубио договорились о создании механизма консультаций - РИА Новости, 18.02.2025

Лавров и Рубио договорились о создании механизма консультаций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио договорились о создании механизма консультаций для устранения "раздражающих... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T15:55:00+03:00

2025-02-18T15:55:00+03:00

2025-02-18T15:57:00+03:00

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сергей лавров

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио договорились о создании механизма консультаций для устранения "раздражающих факторов" в отношениях США и РФ, передает агентство Рейтер. "Американский госсекретарь Рубио и его российский коллега договорились на переговорах о создании механизма консультаций для устранения "раздражителей" в отношениях США с РФ", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на представителя госдепа.

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Наталья Макарова

в мире, сша, россия, марко рубио, сергей лавров, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде