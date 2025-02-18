СМИ рассказали о возможном возращении крупной западной компании в Россию
Mash: компания Coca-Cola планирует вернуться в Россию
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛоготип компании Coca-Cola на стене заводского цеха в Красноярске
Логотип компании Coca-Cola на стене заводского цеха в Красноярске. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости.Компания Coca-Cola планирует вернуться в Россию, пишет Telegram-канал Mash.
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"Со слов источника Mash, производители американской газировки планируют делать ее на тех же заводах, что и до ухода из России", — говорится в материале.
В утверждают, что западный производитель одноименного напитка уже обсуждает стратегию по работе с российскими конкурентами и борьбе с параллельным импортом.
Накануне президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил РИА Новости, что иностранные компании, вероятно, смогут вернуться на российский рынок при условии, что в юридических документах при уходе прописана такая опция, но ситуации с уходом иностранных брендов разные, простых схем возвращения не будет, при этом Россия ориентируется на соблюдение международного права.
Также в понедельник "Газета.Ru" со ссылкой на исследование Kokoc Group сообщала, что В 2025 году в Россию могут вернуться до 350 иностранных предприятий.
С российского рынка на фоне военной операции на Украине ушли многие известные бренды. В начале марта 2022 года руководство Inditex решило приостановить деятельность в России, посчитав невозможным "обеспечить непрерывность осуществления операций". В стране Inditex была представлена марками Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque.