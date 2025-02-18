https://ria.ru/20250218/kompaniya-1999981895.html

СМИ рассказали о возможном возращении крупной западной компании в Россию

СМИ рассказали о возможном возращении крупной западной компании в Россию - РИА Новости, 18.02.2025

СМИ рассказали о возможном возращении крупной западной компании в Россию

Компания Coca-Cola планирует вернуться в Россию, пишет Telegram-канал Mash. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T10:20:00+03:00

2025-02-18T10:20:00+03:00

2025-02-18T10:20:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости.Компания Coca-Cola планирует вернуться в Россию, пишет Telegram-канал Mash."Со слов источника Mash, производители американской газировки планируют делать ее на тех же заводах, что и до ухода из России", — говорится в материале.В утверждают, что западный производитель одноименного напитка уже обсуждает стратегию по работе с российскими конкурентами и борьбе с параллельным импортом.Накануне президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил РИА Новости, что иностранные компании, вероятно, смогут вернуться на российский рынок при условии, что в юридических документах при уходе прописана такая опция, но ситуации с уходом иностранных брендов разные, простых схем возвращения не будет, при этом Россия ориентируется на соблюдение международного права.Также в понедельник "Газета.Ru" со ссылкой на исследование Kokoc Group сообщала, что В 2025 году в Россию могут вернуться до 350 иностранных предприятий.С российского рынка на фоне военной операции на Украине ушли многие известные бренды. В начале марта 2022 года руководство Inditex решило приостановить деятельность в России, посчитав невозможным "обеспечить непрерывность осуществления операций". В стране Inditex была представлена марками Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque.

https://ria.ru/20250217/gd-1999932274.html

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экономика, технологии, украина, россия, александр шохин, inditex, bershka, zara, the coca-cola company