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СМИ рассказали о возможном возращении крупной западной компании в Россию - РИА Новости, 18.02.2025
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10:20 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/kompaniya-1999981895.html
СМИ рассказали о возможном возращении крупной западной компании в Россию
СМИ рассказали о возможном возращении крупной западной компании в Россию - РИА Новости, 18.02.2025
СМИ рассказали о возможном возращении крупной западной компании в Россию
Компания Coca-Cola планирует вернуться в Россию, пишет Telegram-канал Mash. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T10:20:00+03:00
2025-02-18T10:20:00+03:00
экономика
технологии
украина
россия
александр шохин
inditex
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости.Компания Coca-Cola планирует вернуться в Россию, пишет Telegram-канал Mash."Со слов источника Mash, производители американской газировки планируют делать ее на тех же заводах, что и до ухода из России", — говорится в материале.В утверждают, что западный производитель одноименного напитка уже обсуждает стратегию по работе с российскими конкурентами и борьбе с параллельным импортом.Накануне президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил РИА Новости, что иностранные компании, вероятно, смогут вернуться на российский рынок при условии, что в юридических документах при уходе прописана такая опция, но ситуации с уходом иностранных брендов разные, простых схем возвращения не будет, при этом Россия ориентируется на соблюдение международного права.Также в понедельник "Газета.Ru" со ссылкой на исследование Kokoc Group сообщала, что В 2025 году в Россию могут вернуться до 350 иностранных предприятий.С российского рынка на фоне военной операции на Украине ушли многие известные бренды. В начале марта 2022 года руководство Inditex решило приостановить деятельность в России, посчитав невозможным "обеспечить непрерывность осуществления операций". В стране Inditex была представлена марками Zara, Pull&amp;Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque.
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экономика, технологии, украина, россия, александр шохин, inditex, bershka, zara, the coca-cola company
Экономика, Технологии, Украина, Россия, Александр Шохин, Inditex, Bershka, Zara, The Coca-Cola Company
СМИ рассказали о возможном возращении крупной западной компании в Россию

Mash: компания Coca-Cola планирует вернуться в Россию

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛоготип компании Coca-Cola на стене заводского цеха в Красноярске
Логотип компании Coca-Cola на стене заводского цеха в Красноярске - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Логотип компании Coca-Cola на стене заводского цеха в Красноярске. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости.Компания Coca-Cola планирует вернуться в Россию, пишет Telegram-канал Mash.
«
"Со слов источника Mash, производители американской газировки планируют делать ее на тех же заводах, что и до ухода из России", — говорится в материале.
В утверждают, что западный производитель одноименного напитка уже обсуждает стратегию по работе с российскими конкурентами и борьбе с параллельным импортом.
Накануне президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил РИА Новости, что иностранные компании, вероятно, смогут вернуться на российский рынок при условии, что в юридических документах при уходе прописана такая опция, но ситуации с уходом иностранных брендов разные, простых схем возвращения не будет, при этом Россия ориентируется на соблюдение международного права.
Также в понедельник "Газета.Ru" со ссылкой на исследование Kokoc Group сообщала, что В 2025 году в Россию могут вернуться до 350 иностранных предприятий.
С российского рынка на фоне военной операции на Украине ушли многие известные бренды. В начале марта 2022 года руководство Inditex решило приостановить деятельность в России, посчитав невозможным "обеспечить непрерывность осуществления операций". В стране Inditex была представлена марками Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque.
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ЭкономикаТехнологииУкраинаРоссияАлександр ШохинInditexBershkaZaraThe Coca-Cola Company
 
 
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