https://ria.ru/20250218/kndr-1999953794.html

КНДР назвала план США о "денуклеаризации" апогеем глупости

КНДР назвала план США о "денуклеаризации" апогеем глупости - РИА Новости, 18.02.2025

КНДР назвала план США о "денуклеаризации" апогеем глупости

МИД КНДР назвал план США о "денуклеаризации" апогеем глупости, вызывающим ошеломление всех людей мира, считает, что он стал более нереальным, передаёт... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T02:23:00+03:00

2025-02-18T02:23:00+03:00

2025-02-18T02:23:00+03:00

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сша

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. МИД КНДР назвал план США о "денуклеаризации" апогеем глупости, вызывающим ошеломление всех людей мира, считает, что он стал более нереальным, передаёт Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). "Что касается близорукой "цели" США, преследующих старый и вздорный план о "денуклеаризации", который теперь стал более невозможным и нереальным в практическом отношении…, то это подобно тому, как невежественные первобытные люди упрашивают современных людей вернуться в первобытное общество. И это можно оценить только как апогей глупости, вызывающей удивление и ошеломление всех людей мира", - говорится в сообщении. Кроме того, согласно ЦТАК, внешнеполитическое ведомство КНДР назвало совместное заявление США, Южной Кореи и Японии о "полной денуклеаризации Северной Кореи" безосновательными клеветническими нападками и провокационной риторикой против Пхеньяна. Отмечается, что КНДР будет продолжать придерживаться нового курса на укрепление ядерных вооружённых сил и с помощью всех своих военно-политических средств последовательно сдерживать угрозы и шантаж со стороны США и их сателлитов. "Чем дальше США будут цепляться за неэффективные средства подавления против нашего государства, не смотря в лицо действительности, тем КНДР дальше будет создавать новый шанс на подкрепление стратегической силы", - следует из сообщения ЦТАК. На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио и министры иностранных дел Японии и Южной Кореи Такэси Ивая и Чо Тхэ Ёль в ходе переговоров, прошедших в Мюнхене, подтвердили свою "твердую приверженность денуклеаризации" КНДР и "поддержанию и усилению международного санкционного режима" в отношении Пхеньяна, выразив при этом "серьезную озабоченность" "возрастающим военным сотрудничеством" КНДР с Россией.

https://ria.ru/20250215/kndr-1999541628.html

https://ria.ru/20250203/mid-1996968816.html

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япония

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в мире, сша, южная корея, япония, марко рубио, такэси ивая, кндр (северная корея)