Самые популярные в России иномарки подорожали на 42%
"Авто.ру": средняя стоимость иномарок Kia и Hyundai в России выросла на 42%
© AP Photo / Ahn Young-joonАвтомобили южно-корейской марки Hyundai
© AP Photo / Ahn Young-joon
Автомобили южно-корейской марки Hyundai . Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Средняя стоимость популярных в России трехлетних корейских иномарок Kia и Hyundai на конец 2024-начало 2025 года составила около 1,7 миллиона рублей, что на 42% дороже, чем стоимость этих машин в конце 2021 года, когда они были новыми, сообщили РИА Новости аналитики платформы "Авто.ру Оценка".
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Аналитики при этом отмечают, что в связи с изменениями в экономике страны в целом и автомобильном рынке России в частности, сказать, что эти машины не потеряли в стоимости, будет ошибкой.
"Полтора миллиона рублей в 2021 году по покупательской способности ближе к 2,1 миллиона рублей в начале 2025 года", - говорят эксперты.
По данным аналитического агентства "Автостат", в 2024 году модели Kia Rio и Hyundai Solaris стали лидерами по продажам автомобилей с пробегом среди иномарок, представленных на рынке новых авто в России в конце 2021 года.
В конце 2021 года седаны B-класса были самыми продаваемыми моделями иностранных брендов на отечественном рынке, уточнили в "Авто.ру".
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2021 году Kia Rio и Hyundai Solaris занимали третье и пятое места в модельном рейтинге продаж легковых автомобилей в России (82,9 тысячи и 61 тысяча машин соответственно), уступая только отечественным Lada Vesta и Granta (113,7 тысячи и 111,4 тысячи авто соответственно). На четвертом месте тогда располагался кроссовер Hyundai Creta (68 тысяч машин).
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