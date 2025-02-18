https://ria.ru/20250218/kia-1999973902.html

Самые популярные в России иномарки подорожали на 42%

Самые популярные в России иномарки подорожали на 42% - РИА Новости, 18.02.2025

Самые популярные в России иномарки подорожали на 42%

Средняя стоимость популярных в России трехлетних корейских иномарок Kia и Hyundai на конец 2024-начало 2025 года составила около 1,7 миллиона рублей, что на 42% РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T09:30:00+03:00

2025-02-18T09:30:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Средняя стоимость популярных в России трехлетних корейских иномарок Kia и Hyundai на конец 2024-начало 2025 года составила около 1,7 миллиона рублей, что на 42% дороже, чем стоимость этих машин в конце 2021 года, когда они были новыми, сообщили РИА Новости аналитики платформы "Авто.ру Оценка". "Средняя стоимость Kia Rio и Hyundai Solaris составляла около 1,2 миллиона рублей… сегодня эти же модели 2021 года выпуска, уже с пробегом и, как минимум одним владельцем, в среднем предлагают за 1,7 миллиона в случае Kia и Hyundai", - говорится в сообщении. Аналитики при этом отмечают, что в связи с изменениями в экономике страны в целом и автомобильном рынке России в частности, сказать, что эти машины не потеряли в стоимости, будет ошибкой. "Полтора миллиона рублей в 2021 году по покупательской способности ближе к 2,1 миллиона рублей в начале 2025 года", - говорят эксперты. По данным аналитического агентства "Автостат", в 2024 году модели Kia Rio и Hyundai Solaris стали лидерами по продажам автомобилей с пробегом среди иномарок, представленных на рынке новых авто в России в конце 2021 года. В конце 2021 года седаны B-класса были самыми продаваемыми моделями иностранных брендов на отечественном рынке, уточнили в "Авто.ру". По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2021 году Kia Rio и Hyundai Solaris занимали третье и пятое места в модельном рейтинге продаж легковых автомобилей в России (82,9 тысячи и 61 тысяча машин соответственно), уступая только отечественным Lada Vesta и Granta (113,7 тысячи и 111,4 тысячи авто соответственно). На четвертом месте тогда располагался кроссовер Hyundai Creta (68 тысяч машин).

https://ria.ru/20250125/avto-1995287949.html

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экономика, авто, россия, автостат, hyundai creta, kia rio, lada vesta