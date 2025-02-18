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ХАМАС освободит шесть заложников из Газы - РИА Новости, 18.02.2025
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16:19 18.02.2025 (обновлено: 16:31 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/khamas-2000092642.html
ХАМАС освободит шесть заложников из Газы
ХАМАС освободит шесть заложников из Газы - РИА Новости, 18.02.2025
ХАМАС освободит шесть заложников из Газы
Палестинское движение ХАМАС освободит в субботу шесть живых заложников и передаст в четверг тела четырех, заявил глава движения в секторе Газа Халиль аль-Хайя. РИА Новости, 18.02.2025
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КАИР, 18 фев - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС освободит в субботу шесть живых заложников и передаст в четверг тела четырех, заявил глава движения в секторе Газа Халиль аль-Хайя.Согласно заявлению, которое опубликовало движение, аль-Хайя сообщил, что движение передаст в четверг тела четырех погибших заложников, включая семью Бибас."В субботу, 22 февраля, будут освобождены оставшиеся шесть живых заложников, которых было оговорено освободить на первом этапе", - говорится в заявлении.
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в мире, хамас, палестина, сектор газа, израиль
В мире, ХАМАС, Палестина, Сектор Газа, Израиль
ХАМАС освободит шесть заложников из Газы

ХАМАС освободит шесть заложников из Газы и передаст тела четырех погибших

© AP Photo / Emrah GurelФлаг движения ХАМАС
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг движения ХАМАС. Архивное фото
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КАИР, 18 фев - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС освободит в субботу шесть живых заложников и передаст в четверг тела четырех, заявил глава движения в секторе Газа Халиль аль-Хайя.
Согласно заявлению, которое опубликовало движение, аль-Хайя сообщил, что движение передаст в четверг тела четырех погибших заложников, включая семью Бибас.
"В субботу, 22 февраля, будут освобождены оставшиеся шесть живых заложников, которых было оговорено освободить на первом этапе", - говорится в заявлении.
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В миреХАМАСПалестинаСектор ГазаИзраиль
 
 
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