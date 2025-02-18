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ХАМАС освободит шесть заложников из Газы

ХАМАС освободит шесть заложников из Газы - РИА Новости, 18.02.2025

ХАМАС освободит шесть заложников из Газы

Палестинское движение ХАМАС освободит в субботу шесть живых заложников и передаст в четверг тела четырех, заявил глава движения в секторе Газа Халиль аль-Хайя. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T16:19:00+03:00

2025-02-18T16:19:00+03:00

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КАИР, 18 фев - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС освободит в субботу шесть живых заложников и передаст в четверг тела четырех, заявил глава движения в секторе Газа Халиль аль-Хайя.Согласно заявлению, которое опубликовало движение, аль-Хайя сообщил, что движение передаст в четверг тела четырех погибших заложников, включая семью Бибас."В субботу, 22 февраля, будут освобождены оставшиеся шесть живых заложников, которых было оговорено освободить на первом этапе", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20250217/tsakhal-1999836877.html

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в мире, хамас, палестина, сектор газа, израиль