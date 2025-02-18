https://ria.ru/20250218/katar-2000060677.html

Катар призвал мировое сообщество поддержать переговоры по Украине

Катар призвал мировое сообщество поддержать переговоры по Украине - РИА Новости, 18.02.2025

Катар призвал мировое сообщество поддержать переговоры по Украине

Катар призывает мировое сообщество поддержать усилия Саудовской Аравии в отношении переговоров для прекращения конфликта на Украине, заявил во вторник на... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T14:35:00+03:00

2025-02-18T14:35:00+03:00

2025-02-18T14:37:00+03:00

в мире

саудовская аравия

катар

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ДОХА, 18 фев - РИА Новости. Катар призывает мировое сообщество поддержать усилия Саудовской Аравии в отношении переговоров для прекращения конфликта на Украине, заявил во вторник на пресс-конференции официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари. "Мы призываем поддержать усилия королевства Саудовская Аравия относительно переговоров по прекращению войны на Украине", - сказал он. Он выразил надежду, что в результате переговоров в Саудовской Аравии "будет объявлено об окончании войны на Украине".

https://ria.ru/20241204/katar-1987209201.html

саудовская аравия

катар

украина

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в мире, саудовская аравия, катар, украина