https://ria.ru/20250218/katar-2000060677.html
Катар призвал мировое сообщество поддержать переговоры по Украине
Катар призвал мировое сообщество поддержать переговоры по Украине - РИА Новости, 18.02.2025
Катар призвал мировое сообщество поддержать переговоры по Украине
Катар призывает мировое сообщество поддержать усилия Саудовской Аравии в отношении переговоров для прекращения конфликта на Украине, заявил во вторник на... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T14:35:00+03:00
2025-02-18T14:35:00+03:00
2025-02-18T14:37:00+03:00
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ДОХА, 18 фев - РИА Новости. Катар призывает мировое сообщество поддержать усилия Саудовской Аравии в отношении переговоров для прекращения конфликта на Украине, заявил во вторник на пресс-конференции официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари. "Мы призываем поддержать усилия королевства Саудовская Аравия относительно переговоров по прекращению войны на Украине", - сказал он. Он выразил надежду, что в результате переговоров в Саудовской Аравии "будет объявлено об окончании войны на Украине".
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в мире, саудовская аравия, катар, украина
В мире, Саудовская Аравия, Катар, Украина
Катар призвал мировое сообщество поддержать переговоры по Украине
МИД Катара призвал поддержать усилия Саудовской Аравии по переговорам по Украине