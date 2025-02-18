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Канада выступила против присоединения России к G7 - РИА Новости, 18.02.2025
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23:35 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/kanada-2000178052.html
Канада выступила против присоединения России к G7
Канада выступила против присоединения России к G7 - РИА Новости, 18.02.2025
Канада выступила против присоединения России к G7
Канада выступает категорически против присоединения России к "Большой семерке" (G7), заявила во вторник глава МИД страны Мелани Жоли. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T23:35:00+03:00
2025-02-18T23:35:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Канада выступает категорически против присоединения России к "Большой семерке" (G7), заявила во вторник глава МИД страны Мелани Жоли. "Что касается предложения сделать Россию частью G7, то я говорила - ни за что", - сообщила она журналистам на пресс-конференции. Как ранее передавал Блумберг, президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "Большая семерка" утратила релевантность, центры роста переместились в другие точки земного шара. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила ранее, что G7 из объединения для согласования позиций по глобальным вызовам в нынешнем формате превратилась в орган координации мер давления на неугодные страны. Она добавила, что сегодняшняя семерка - устаревший формат, который полностью утратил свой авторитет и запятнал свое реноме.
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в мире, россия, канада, сша, мелани жоли, дональд трамп, дмитрий песков, g7
В мире, Россия, Канада, США, Мелани Жоли, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, G7
Канада выступила против присоединения России к G7

Глава МИД Канады Жоли: Оттава ни за что не поддержит присоединение России к G7

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Канада выступает категорически против присоединения России к "Большой семерке" (G7), заявила во вторник глава МИД страны Мелани Жоли.
«
"Что касается предложения сделать Россию частью G7, то я говорила - ни за что", - сообщила она журналистам на пресс-конференции.
Как ранее передавал Блумберг, президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "Большая семерка" утратила релевантность, центры роста переместились в другие точки земного шара.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила ранее, что G7 из объединения для согласования позиций по глобальным вызовам в нынешнем формате превратилась в орган координации мер давления на неугодные страны. Она добавила, что сегодняшняя семерка - устаревший формат, который полностью утратил свой авторитет и запятнал свое реноме.
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В миреРоссияКанадаСШАМелани ЖолиДональд ТрампДмитрий ПесковG7
 
 
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