https://ria.ru/20250218/kanada-2000178052.html

Канада выступила против присоединения России к G7

Канада выступила против присоединения России к G7 - РИА Новости, 18.02.2025

Канада выступила против присоединения России к G7

Канада выступает категорически против присоединения России к "Большой семерке" (G7), заявила во вторник глава МИД страны Мелани Жоли. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T23:35:00+03:00

2025-02-18T23:35:00+03:00

2025-02-18T23:35:00+03:00

в мире

россия

канада

сша

мелани жоли

дональд трамп

дмитрий песков

g7

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_09534c7ca71981c1e31bcf7ef4a6fca2.jpg

ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Канада выступает категорически против присоединения России к "Большой семерке" (G7), заявила во вторник глава МИД страны Мелани Жоли. "Что касается предложения сделать Россию частью G7, то я говорила - ни за что", - сообщила она журналистам на пресс-конференции. Как ранее передавал Блумберг, президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "Большая семерка" утратила релевантность, центры роста переместились в другие точки земного шара. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила ранее, что G7 из объединения для согласования позиций по глобальным вызовам в нынешнем формате превратилась в орган координации мер давления на неугодные страны. Она добавила, что сегодняшняя семерка - устаревший формат, который полностью утратил свой авторитет и запятнал свое реноме.

https://ria.ru/20250214/berbok-1999506476.html

россия

канада

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, канада, сша, мелани жоли, дональд трамп, дмитрий песков, g7