Израиль обнародовал имена заложников, которых выпустят из Газы
Израиль обнародовал имена шести заложников, которых выпустят из Газы 22 февраля
© AP Photo / Abdel KareemБойцы ХАМАС
© AP Photo / Abdel Kareem
Бойцы ХАМАС . Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 фев - РИА Новости. Израильская общественная организация "Форум семей заложников" опубликовала имена шести живых похищенных, которых палестинское движение ХАМАС должно выпустить из сектора Газа 22 февраля в рамках сделки о перемирии.
"Форум семей заложников и пропавших без вести" с огромной радостью приветствует возвращение Элии Коэн, Таля Шохама, Омера Шем Това, Омера Венкерта, Хишама аль-Саида и Аверы Менгисту в эту субботу", - говорится в заявлении.
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В организации отметили, что чувствуют огромное облегчение в связи с возвращением домой этих шестерых заложников, но "опустошены известием о том, что останки четырех других похищенных будут возвращены в этот четверг".
Данная организация публикует имена заложников только после одобрения их семей, которые получают соответствующие уведомления от властей Израиля о том, что их близких должны вернуть из Газы.
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Хишам аль-Саид и Авер Менгисту удерживаются в плену более 10 лет, а остальные были похищены 7 октября 2023 года.
Ранее офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил, что после успешных переговоров в Каире Израиль ожидает освобождения шестерых живых заложников из Газы 22 февраля, а также передачу тел четверых павших заложников в ближайший четверг.
С 19 февраля Израиль и ХАМАС реализуют вторую сделку по прекращению огня в Газе и освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных. Уже состоялось шесть обменов заложников на заключенных. По израильским официальным данным, в Газе остаются еще 73 заложника, включая тех, которые были признаны погибшими.
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