https://ria.ru/20250218/izrail-2000164790.html

Израиль обнародовал имена заложников, которых выпустят из Газы

Израиль обнародовал имена заложников, которых выпустят из Газы - РИА Новости, 18.02.2025

Израиль обнародовал имена заложников, которых выпустят из Газы

Израильская общественная организация "Форум семей заложников" опубликовала имена шести живых похищенных, которых палестинское движение ХАМАС должно выпустить из РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T21:03:00+03:00

2025-02-18T21:03:00+03:00

2025-02-18T21:03:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 фев - РИА Новости. Израильская общественная организация "Форум семей заложников" опубликовала имена шести живых похищенных, которых палестинское движение ХАМАС должно выпустить из сектора Газа 22 февраля в рамках сделки о перемирии. "Форум семей заложников и пропавших без вести" с огромной радостью приветствует возвращение Элии Коэн, Таля Шохама, Омера Шем Това, Омера Венкерта, Хишама аль-Саида и Аверы Менгисту в эту субботу", - говорится в заявлении. В организации отметили, что чувствуют огромное облегчение в связи с возвращением домой этих шестерых заложников, но "опустошены известием о том, что останки четырех других похищенных будут возвращены в этот четверг". Данная организация публикует имена заложников только после одобрения их семей, которые получают соответствующие уведомления от властей Израиля о том, что их близких должны вернуть из Газы. Хишам аль-Саид и Авер Менгисту удерживаются в плену более 10 лет, а остальные были похищены 7 октября 2023 года. Ранее офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил, что после успешных переговоров в Каире Израиль ожидает освобождения шестерых живых заложников из Газы 22 февраля, а также передачу тел четверых павших заложников в ближайший четверг. С 19 февраля Израиль и ХАМАС реализуют вторую сделку по прекращению огня в Газе и освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных. Уже состоялось шесть обменов заложников на заключенных. По израильским официальным данным, в Газе остаются еще 73 заложника, включая тех, которые были признаны погибшими.

https://ria.ru/20250217/gaza-1999935369.html

https://ria.ru/20250215/rossija-1999556021.html

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каир (город)

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в мире, израиль, каир (город), биньямин нетаньяху, хамас, палестина, сектор газа