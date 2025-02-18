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В Испании выступили против отправки войск на Украину - РИА Новости, 18.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:51 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/ispaniya-2000179845.html
В Испании выступили против отправки войск на Украину
В Испании выступили против отправки войск на Украину - РИА Новости, 18.02.2025
В Испании выступили против отправки войск на Украину
Испанская ультраправая партия Vox не поддерживает идею отправки своих войск для участия в миротворческой миссии на Украине, сказала во вторник представитель... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T23:51:00+03:00
2025-02-18T23:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
испания
париж
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МАДРИД, 18 фев – РИА Новости. Испанская ультраправая партия Vox не поддерживает идею отправки своих войск для участия в миротворческой миссии на Украине, сказала во вторник представитель партии Пепа Мильян. "Мы не поддерживаем отправку войск куда бы то ни было. Мы считаем, что наши силы, силы государственной безопасности и армия должны в первую очередь защищать Испанию и защищать испанцев от основных проблем, с которыми мы сейчас сталкиваемся, в том числе от нелегальной иммиграции", - сказала она на пресс-конференции. При этом политическая сила выступила за увеличение расходов на оборону королевства, так как это является инвестицией в "безопасность всех испанцев". Кроме того, по мнению Мильян, неформальная встреча европейских лидеров, состоявшаяся в понедельник в Париже, лишь предоставил "истинную картину" того, что Европа " неспособна" предпринять шаги для обеспечения "дипломатического решения российского вторжения".
https://ria.ru/20250218/britaniya-2000177823.html
https://ria.ru/20250218/mirotvortsy-1999958356.html
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в мире, украина, испания, париж
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Испания, Париж
В Испании выступили против отправки войск на Украину

Испанская ультраправая партия Vox не поддержала идею отправки войск на Украину

© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез | Перейти в медиабанкФлаги Испании
Флаги Испании - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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МАДРИД, 18 фев – РИА Новости. Испанская ультраправая партия Vox не поддерживает идею отправки своих войск для участия в миротворческой миссии на Украине, сказала во вторник представитель партии Пепа Мильян.
"Мы не поддерживаем отправку войск куда бы то ни было. Мы считаем, что наши силы, силы государственной безопасности и армия должны в первую очередь защищать Испанию и защищать испанцев от основных проблем, с которыми мы сейчас сталкиваемся, в том числе от нелегальной иммиграции", - сказала она на пресс-конференции.
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При этом политическая сила выступила за увеличение расходов на оборону королевства, так как это является инвестицией в "безопасность всех испанцев".
Кроме того, по мнению Мильян, неформальная встреча европейских лидеров, состоявшаяся в понедельник в Париже, лишь предоставил "истинную картину" того, что Европа " неспособна" предпринять шаги для обеспечения "дипломатического решения российского вторжения".
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