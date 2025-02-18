Осужденный за госизмену житель Заполярья признался в шпионаже
Осужденный за госизмену житель Заполярья собирал данные об участниках СВО и ФСБ
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Осужденный за госизмену житель Заполярья на видео от ФСБ РФ признался, что собирал информацию о работниках спецслужбы, военных объектах и участниках спецоперации.
Ранее в ФСБ сообщили, что Артем Константинов, 2000 года рождения, признан виновным в совершении государственной измены и осужден Мурманским облсудом на 13 лет, приговор вступил в силу.
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"Я... был завербован службой безопасности Украины. Передо мной стояли следующие задачи - первое, это сбор информации о военных объектах на территории Мурманской области, второе - сбор данных о работниках Федеральной службы безопасности на территории Мурманской области, третье - установление участников специальной военной операции", - сказал Константинов.
Он уточнил, что передавал полученные данные кураторам с Украины для того, чтобы те затем проводили "акции устрашения".
По данным ФСБ, Константинов по Telegram инициативно установил контакт с представителями украинского вооруженного формирования и выразил согласие на вступление в него для последующего участия в боевых действиях на территории Украины против Вооруженных сил РФ. При этом, отмечают в спецслужбе, в 2022 году УФСБ России по Мурманской области объявляло Константинову официальное предостережение о недопустимости совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (госизмена).
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