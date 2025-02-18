Рейтинг@Mail.ru
Осужденный за госизмену житель Заполярья признался в шпионаже - РИА Новости, 18.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:27 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/gosizmena-1999983737.html
Осужденный за госизмену житель Заполярья признался в шпионаже
Осужденный за госизмену житель Заполярья признался в шпионаже - РИА Новости, 18.02.2025
Осужденный за госизмену житель Заполярья признался в шпионаже
Осужденный за госизмену житель Заполярья на видео от ФСБ РФ признался, что собирал информацию о работниках спецслужбы, военных объектах и участниках... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T10:27:00+03:00
2025-02-18T10:27:00+03:00
россия
украина
мурманская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Осужденный за госизмену житель Заполярья на видео от ФСБ РФ признался, что собирал информацию о работниках спецслужбы, военных объектах и участниках спецоперации. Ранее в ФСБ сообщили, что Артем Константинов, 2000 года рождения, признан виновным в совершении государственной измены и осужден Мурманским облсудом на 13 лет, приговор вступил в силу. "Я... был завербован службой безопасности Украины. Передо мной стояли следующие задачи - первое, это сбор информации о военных объектах на территории Мурманской области, второе - сбор данных о работниках Федеральной службы безопасности на территории Мурманской области, третье - установление участников специальной военной операции", - сказал Константинов. Он уточнил, что передавал полученные данные кураторам с Украины для того, чтобы те затем проводили "акции устрашения". По данным ФСБ, Константинов по Telegram инициативно установил контакт с представителями украинского вооруженного формирования и выразил согласие на вступление в него для последующего участия в боевых действиях на территории Украины против Вооруженных сил РФ. При этом, отмечают в спецслужбе, в 2022 году УФСБ России по Мурманской области объявляло Константинову официальное предостережение о недопустимости совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (госизмена).
https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html
https://ria.ru/20241224/fsb-1990969876.html
россия
украина
мурманская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, мурманская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Украина, Мурманская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Осужденный за госизмену житель Заполярья признался в шпионаже

Осужденный за госизмену житель Заполярья собирал данные об участниках СВО и ФСБ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Осужденный за госизмену житель Заполярья на видео от ФСБ РФ признался, что собирал информацию о работниках спецслужбы, военных объектах и участниках спецоперации.
Ранее в ФСБ сообщили, что Артем Константинов, 2000 года рождения, признан виновным в совершении государственной измены и осужден Мурманским облсудом на 13 лет, приговор вступил в силу.
Задержание сотрудника оборонного предприятия за шпионаж - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Сотрудник режимного завода под Пензой признался в попытке госизмены
12 января 2024, 10:29
"Я... был завербован службой безопасности Украины. Передо мной стояли следующие задачи - первое, это сбор информации о военных объектах на территории Мурманской области, второе - сбор данных о работниках Федеральной службы безопасности на территории Мурманской области, третье - установление участников специальной военной операции", - сказал Константинов.
Он уточнил, что передавал полученные данные кураторам с Украины для того, чтобы те затем проводили "акции устрашения".
По данным ФСБ, Константинов по Telegram инициативно установил контакт с представителями украинского вооруженного формирования и выразил согласие на вступление в него для последующего участия в боевых действиях на территории Украины против Вооруженных сил РФ. При этом, отмечают в спецслужбе, в 2022 году УФСБ России по Мурманской области объявляло Константинову официальное предостережение о недопустимости совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (госизмена).
Задержание сотрудника предприятия по делу о госизмене - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия за госизмену
24 декабря 2024, 11:47
 
РоссияУкраинаМурманская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала