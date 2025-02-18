https://ria.ru/20250218/gosizmena-1999983737.html

Осужденный за госизмену житель Заполярья признался в шпионаже

Осужденный за госизмену житель Заполярья признался в шпионаже - РИА Новости, 18.02.2025

Осужденный за госизмену житель Заполярья признался в шпионаже

Осужденный за госизмену житель Заполярья на видео от ФСБ РФ признался, что собирал информацию о работниках спецслужбы, военных объектах и участниках... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T10:27:00+03:00

2025-02-18T10:27:00+03:00

2025-02-18T10:27:00+03:00

россия

украина

мурманская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Осужденный за госизмену житель Заполярья на видео от ФСБ РФ признался, что собирал информацию о работниках спецслужбы, военных объектах и участниках спецоперации. Ранее в ФСБ сообщили, что Артем Константинов, 2000 года рождения, признан виновным в совершении государственной измены и осужден Мурманским облсудом на 13 лет, приговор вступил в силу. "Я... был завербован службой безопасности Украины. Передо мной стояли следующие задачи - первое, это сбор информации о военных объектах на территории Мурманской области, второе - сбор данных о работниках Федеральной службы безопасности на территории Мурманской области, третье - установление участников специальной военной операции", - сказал Константинов. Он уточнил, что передавал полученные данные кураторам с Украины для того, чтобы те затем проводили "акции устрашения". По данным ФСБ, Константинов по Telegram инициативно установил контакт с представителями украинского вооруженного формирования и выразил согласие на вступление в него для последующего участия в боевых действиях на территории Украины против Вооруженных сил РФ. При этом, отмечают в спецслужбе, в 2022 году УФСБ России по Мурманской области объявляло Константинову официальное предостережение о недопустимости совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (госизмена).

https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html

https://ria.ru/20241224/fsb-1990969876.html

россия

украина

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россия, украина, мурманская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия