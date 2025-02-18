https://ria.ru/20250218/gosizmena-1999981670.html

Житель Заполярья получил 13 лет колонии за госизмену

Житель Заполярья получил 13 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 18.02.2025

Житель Заполярья получил 13 лет колонии за госизмену

Житель Заполярья, пренебрегший предупреждением ФСБ, признан виновным в совершении государственной измены и осужден на 13 лет, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T10:18:00+03:00

2025-02-18T10:18:00+03:00

2025-02-18T10:19:00+03:00

происшествия

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мурманская область

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Житель Заполярья, пренебрегший предупреждением ФСБ, признан виновным в совершении государственной измены и осужден на 13 лет, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. "Вступил в законную силу приговор Мурманского областного суда в отношении гражданина России Константинова Артема Юрьевича, 2000 года рождения, признанного виновным в совершении государственной измены. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима", - говорится в сообщении. Установлено, что Константинов по Telegram инициативно установил контакт с представителями украинского вооруженного формирования и выразил согласие на вступление в него для последующего участия в боевых действиях на территории Украины против Вооруженных сил РФ. "В 2022 году Константинову УФСБ России по Мурманской области объявлялось официальное предостережение о недопустимости совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК России", - рассказали в ведомстве. Но, как отмечается, несмотря на принятые меры профилактики, были подтверждены контакты Константинова "с представителем иностранной спецслужбы и выполнение им заданий иностранной стороны", после чего возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (госизмена).

https://ria.ru/20230815/fsb-1890103764.html

https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html

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происшествия, россия, украина, мурманская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)