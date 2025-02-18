https://ria.ru/20250218/gosizmena-1999981670.html
Житель Заполярья получил 13 лет колонии за госизмену
Житель Заполярья получил 13 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 18.02.2025
Житель Заполярья получил 13 лет колонии за госизмену
Житель Заполярья, пренебрегший предупреждением ФСБ, признан виновным в совершении государственной измены и осужден на 13 лет, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T10:18:00+03:00
2025-02-18T10:18:00+03:00
2025-02-18T10:19:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Житель Заполярья, пренебрегший предупреждением ФСБ, признан виновным в совершении государственной измены и осужден на 13 лет, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. "Вступил в законную силу приговор Мурманского областного суда в отношении гражданина России Константинова Артема Юрьевича, 2000 года рождения, признанного виновным в совершении государственной измены. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима", - говорится в сообщении. Установлено, что Константинов по Telegram инициативно установил контакт с представителями украинского вооруженного формирования и выразил согласие на вступление в него для последующего участия в боевых действиях на территории Украины против Вооруженных сил РФ. "В 2022 году Константинову УФСБ России по Мурманской области объявлялось официальное предостережение о недопустимости совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК России", - рассказали в ведомстве. Но, как отмечается, несмотря на принятые меры профилактики, были подтверждены контакты Константинова "с представителем иностранной спецслужбы и выполнение им заданий иностранной стороны", после чего возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (госизмена).
https://ria.ru/20230815/fsb-1890103764.html
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происшествия, россия, украина, мурманская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Украина, Мурманская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Житель Заполярья получил 13 лет колонии за госизмену
Пренебрегший предупреждением ФСБ житель Заполярья получил 13 лет за госизмену