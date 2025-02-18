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В Госдуму внесли законопроект об уходе в декрет на любом сроке беременности - РИА Новости, 18.02.2025
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16:06 18.02.2025 (обновлено: 16:36 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/gosduma-2000088734.html
В Госдуму внесли законопроект об уходе в декрет на любом сроке беременности
В Госдуму внесли законопроект об уходе в декрет на любом сроке беременности - РИА Новости, 18.02.2025
В Госдуму внесли законопроект об уходе в декрет на любом сроке беременности
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия — За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в палату законопроект, которым предлагается... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:06:00+03:00
2025-02-18T16:36:00+03:00
общество
сергей миронов
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия — За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в палату законопроект, которым предлагается разрешить женщинам уходить в декрет на любом сроке беременности, документ доступен в думской электронной базе."Настоящим проектом федерального закона предлагается предоставлять ранний отпуск по беременности и родам беременным женщинам с момента их постановки на учет в женской консультации", — сказано в пояснительной записке.В документе указывается, что в настоящее время врачи рекомендуют женщинам вставать на учет по беременности до 12 недель, предпочтительно в первом триместре, что соответствует семи-девяти акушерским неделям, и постановка на учет в первый триместр беременности и раннее предоставление отпуска по беременности позволит своевременно вести диагностику, принимать меры сохранения беременности, прогнозировать потенциальные осложнения и минимизировать их, выявлять женщин, нуждающихся в госпитализации, и обеспечивать их оздоровление. Как считают авторы проекта, ранний переход в декретный отпуск позволит обеспечить физическое и эмоциональное здоровье матери и снизить риски осложнений, что напрямую связано с сохранением жизни и благополучия новорожденного.В пояснительной записке отмечается, что российская культура исторически рассматривает семью как основу общества, а материнство — как высшее призвание женщины, требующее особой заботы со стороны государства, и принятие данной законодательной новеллы продемонстрирует ответственность государства за поддержку традиционных ценностей, а ее реализация будет способствовать благополучному завершению беременности — рождению ребенка и, как следствие, устойчивому демографическому развитию страны.
https://ria.ru/20250213/gosduma-1998986398.html
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общество, сергей миронов, госдума рф
Общество, Сергей Миронов, Госдума РФ
В Госдуму внесли законопроект об уходе в декрет на любом сроке беременности

В ГД внесли проект о праве женщин уходить в декрет на любом сроке беременности

© Pixabay / Cindy Parks Беременная женщина
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Pixabay / Cindy Parks
Беременная женщина. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия — За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в палату законопроект, которым предлагается разрешить женщинам уходить в декрет на любом сроке беременности, документ доступен в думской электронной базе.
"Настоящим проектом федерального закона предлагается предоставлять ранний отпуск по беременности и родам беременным женщинам с момента их постановки на учет в женской консультации", — сказано в пояснительной записке.
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В документе указывается, что в настоящее время врачи рекомендуют женщинам вставать на учет по беременности до 12 недель, предпочтительно в первом триместре, что соответствует семи-девяти акушерским неделям, и постановка на учет в первый триместр беременности и раннее предоставление отпуска по беременности позволит своевременно вести диагностику, принимать меры сохранения беременности, прогнозировать потенциальные осложнения и минимизировать их, выявлять женщин, нуждающихся в госпитализации, и обеспечивать их оздоровление. Как считают авторы проекта, ранний переход в декретный отпуск позволит обеспечить физическое и эмоциональное здоровье матери и снизить риски осложнений, что напрямую связано с сохранением жизни и благополучия новорожденного.
В пояснительной записке отмечается, что российская культура исторически рассматривает семью как основу общества, а материнство — как высшее призвание женщины, требующее особой заботы со стороны государства, и принятие данной законодательной новеллы продемонстрирует ответственность государства за поддержку традиционных ценностей, а ее реализация будет способствовать благополучному завершению беременности — рождению ребенка и, как следствие, устойчивому демографическому развитию страны.
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