Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, чем опасны денежные переводы от незнакомцев - РИА Новости, 18.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:19 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/gosduma-1999953652.html
В Госдуме рассказали, чем опасны денежные переводы от незнакомцев
В Госдуме рассказали, чем опасны денежные переводы от незнакомцев - РИА Новости, 18.02.2025
В Госдуме рассказали, чем опасны денежные переводы от незнакомцев
Перевод денежных средств от незнакомцев может по закону стать причиной привлечения к ответственности получателя как соучастника, даже если он действовал... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T02:19:00+03:00
2025-02-18T02:19:00+03:00
технологии
антон немкин (депутат)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_a722822a79980a5e8a9c2787e0f82145.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Перевод денежных средств от незнакомцев может по закону стать причиной привлечения к ответственности получателя как соучастника, даже если он действовал неосознанно, так как такие переводы могут быть частью мошеннических схем, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. "Получение денег от незнакомцев может иметь серьезные последствия. Такие переводы могут быть частью мошеннических схем, включая отмывание денег или финансовые махинации. В случае обнаружения незаконной деятельности, получатель может быть привлечен к ответственности как соучастник, даже если он действовал неосознанно. Особенно важно быть внимательным, если отправитель просит вернуть часть средств или предоставляет сомнительные объяснения перевода", - сказал он. Депутат добавил, что, отправляя средства, человек практически теряет возможность их вернуть, особенно в том случае, если перевод был осуществлен, например, на анонимный или зарубежный счет. "В связи с этим настоятельно рекомендую относиться к любым нетипичным переводам очень и очень внимательно, с большой осторожностью", - подчеркнул Немкин. Депутат посоветовал внимательно проверять любую информацию перед переводом или получением денег и использовать только проверенные платежные платформы. "Будьте бдительны к незапрошенным переводам и избегайте общения с незнакомыми людьми, предлагающими финансовые операции. Если ситуация вызывает подозрения, лучше проконсультироваться с юристом или банковским специалистом", - отметил парламентарий.
https://ria.ru/20250124/perevod-1995235521.html
https://ria.ru/20250201/pensii-1996764026.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_427:0:3158:2048_1920x0_80_0_0_0bf4d96376f921b05774c7fca74dbe7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, антон немкин (депутат), госдума рф
Технологии, Антон Немкин (депутат), Госдума РФ
В Госдуме рассказали, чем опасны денежные переводы от незнакомцев

Депутат Немкин: денежные переводы от незнакомцев могут быть мошеннической схемой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Перевод денежных средств от незнакомцев может по закону стать причиной привлечения к ответственности получателя как соучастника, даже если он действовал неосознанно, так как такие переводы могут быть частью мошеннических схем, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
"Получение денег от незнакомцев может иметь серьезные последствия. Такие переводы могут быть частью мошеннических схем, включая отмывание денег или финансовые махинации. В случае обнаружения незаконной деятельности, получатель может быть привлечен к ответственности как соучастник, даже если он действовал неосознанно. Особенно важно быть внимательным, если отправитель просит вернуть часть средств или предоставляет сомнительные объяснения перевода", - сказал он.
Девушка совершает покупки при помощи мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Россиян предупредили об опасности оплаты переводом по телефону
24 января, 02:17
Депутат добавил, что, отправляя средства, человек практически теряет возможность их вернуть, особенно в том случае, если перевод был осуществлен, например, на анонимный или зарубежный счет.
"В связи с этим настоятельно рекомендую относиться к любым нетипичным переводам очень и очень внимательно, с большой осторожностью", - подчеркнул Немкин.
Депутат посоветовал внимательно проверять любую информацию перед переводом или получением денег и использовать только проверенные платежные платформы.
"Будьте бдительны к незапрошенным переводам и избегайте общения с незнакомыми людьми, предлагающими финансовые операции. Если ситуация вызывает подозрения, лучше проконсультироваться с юристом или банковским специалистом", - отметил парламентарий.
Человек у банкомата - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
В Госдуме опровергли сообщения о переводе пенсий в цифровые рубли
1 февраля, 10:20
 
ТехнологииАнтон Немкин (депутат)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала