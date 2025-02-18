https://ria.ru/20250218/gosduma-1999953652.html

В Госдуме рассказали, чем опасны денежные переводы от незнакомцев

В Госдуме рассказали, чем опасны денежные переводы от незнакомцев - РИА Новости, 18.02.2025

В Госдуме рассказали, чем опасны денежные переводы от незнакомцев

Перевод денежных средств от незнакомцев может по закону стать причиной привлечения к ответственности получателя как соучастника, даже если он действовал... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T02:19:00+03:00

2025-02-18T02:19:00+03:00

2025-02-18T02:19:00+03:00

технологии

антон немкин (депутат)

госдума рф

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Перевод денежных средств от незнакомцев может по закону стать причиной привлечения к ответственности получателя как соучастника, даже если он действовал неосознанно, так как такие переводы могут быть частью мошеннических схем, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. "Получение денег от незнакомцев может иметь серьезные последствия. Такие переводы могут быть частью мошеннических схем, включая отмывание денег или финансовые махинации. В случае обнаружения незаконной деятельности, получатель может быть привлечен к ответственности как соучастник, даже если он действовал неосознанно. Особенно важно быть внимательным, если отправитель просит вернуть часть средств или предоставляет сомнительные объяснения перевода", - сказал он. Депутат добавил, что, отправляя средства, человек практически теряет возможность их вернуть, особенно в том случае, если перевод был осуществлен, например, на анонимный или зарубежный счет. "В связи с этим настоятельно рекомендую относиться к любым нетипичным переводам очень и очень внимательно, с большой осторожностью", - подчеркнул Немкин. Депутат посоветовал внимательно проверять любую информацию перед переводом или получением денег и использовать только проверенные платежные платформы. "Будьте бдительны к незапрошенным переводам и избегайте общения с незнакомыми людьми, предлагающими финансовые операции. Если ситуация вызывает подозрения, лучше проконсультироваться с юристом или банковским специалистом", - отметил парламентарий.

https://ria.ru/20250124/perevod-1995235521.html

https://ria.ru/20250201/pensii-1996764026.html

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технологии, антон немкин (депутат), госдума рф