https://ria.ru/20250218/gosdep-2000087643.html

Госдеп: завершение конфликта на Украине должно устраивать все стороны

Госдеп: завершение конфликта на Украине должно устраивать все стороны - РИА Новости, 18.02.2025

Госдеп: завершение конфликта на Украине должно устраивать все стороны

Представители России и США по итогам встречи с Эр-Рияде договорились назначить группы высокого уровня для начала работы над скорейшим прекращением конфликта в... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T16:00:00+03:00

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россия

сша

украина

государственный департамент сша

в мире

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Представители России и США по итогам встречи с Эр-Рияде договорились назначить группы высокого уровня для начала работы над скорейшим прекращением конфликта в Украине, заявили в американском госдепартаменте.“Мы договорились… назначить соответствующие команды высокого уровня для начала работы над скорейшим прекращением конфликта в Украине таким образом, чтобы это было прочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон”, - говорится в сообщении ведомства.

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