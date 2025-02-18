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Госдеп: завершение конфликта на Украине должно устраивать все стороны - РИА Новости, 18.02.2025
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16:00 18.02.2025 (обновлено: 16:19 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/gosdep-2000087643.html
Госдеп: завершение конфликта на Украине должно устраивать все стороны
Госдеп: завершение конфликта на Украине должно устраивать все стороны - РИА Новости, 18.02.2025
Госдеп: завершение конфликта на Украине должно устраивать все стороны
Представители России и США по итогам встречи с Эр-Рияде договорились назначить группы высокого уровня для начала работы над скорейшим прекращением конфликта в... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:00:00+03:00
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россия
сша
украина
государственный департамент сша
в мире
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Представители России и США по итогам встречи с Эр-Рияде договорились назначить группы высокого уровня для начала работы над скорейшим прекращением конфликта в Украине, заявили в американском госдепартаменте.“Мы договорились… назначить соответствующие команды высокого уровня для начала работы над скорейшим прекращением конфликта в Украине таким образом, чтобы это было прочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон”, - говорится в сообщении ведомства.
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россия, сша, украина, государственный департамент сша, в мире, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Россия, США, Украина, Государственный департамент США, В мире, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Госдеп: завершение конфликта на Украине должно устраивать все стороны

РФ и США договорились назначить группы для прекращения конфликта в Украине

© Фото : МИД РоссииРоссийско-американские переговоры в Эр-Рияде
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Фото : МИД России
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде
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ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Представители России и США по итогам встречи с Эр-Рияде договорились назначить группы высокого уровня для начала работы над скорейшим прекращением конфликта в Украине, заявили в американском госдепартаменте.
“Мы договорились… назначить соответствующие команды высокого уровня для начала работы над скорейшим прекращением конфликта в Украине таким образом, чтобы это было прочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон”, - говорится в сообщении ведомства.
Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Рубио назвал условие завершения конфликта на Украине
Вчера, 16:19
 
РоссияСШАУкраинаГосударственный департамент СШАВ миреПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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