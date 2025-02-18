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Госдеп: завершение конфликта на Украине должно устраивать все стороны
Госдеп: завершение конфликта на Украине должно устраивать все стороны - РИА Новости, 18.02.2025
Госдеп: завершение конфликта на Украине должно устраивать все стороны
Представители России и США по итогам встречи с Эр-Рияде договорились назначить группы высокого уровня для начала работы над скорейшим прекращением конфликта в... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:00:00+03:00
2025-02-18T16:00:00+03:00
2025-02-18T16:19:00+03:00
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Представители России и США по итогам встречи с Эр-Рияде договорились назначить группы высокого уровня для начала работы над скорейшим прекращением конфликта в Украине, заявили в американском госдепартаменте.“Мы договорились… назначить соответствующие команды высокого уровня для начала работы над скорейшим прекращением конфликта в Украине таким образом, чтобы это было прочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон”, - говорится в сообщении ведомства.
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Госдеп: завершение конфликта на Украине должно устраивать все стороны
РФ и США договорились назначить группы для прекращения конфликта в Украине