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В Госдепе заявили об исключительной роли США в переговорах по Украине
В Госдепе заявили об исключительной роли США в переговорах по Украине - РИА Новости, 18.02.2025
В Госдепе заявили об исключительной роли США в переговорах по Украине
США рассматривают себя как единственную сторону, способную достичь мирного соглашения между Россией и Украиной, заявила во вторник пресс-служба госдепартамента. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:57:00+03:00
2025-02-18T15:57:00+03:00
2025-02-18T16:16:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. США рассматривают себя как единственную сторону, способную достичь мирного соглашения между Россией и Украиной, заявила во вторник пресс-служба госдепартамента."Один телефонный разговор, за которым следует одна встреча, недостаточны для достижения прочного мира. Мы должны действовать, и сегодня мы сделали важный шаг вперёд", – говорится в распространенном заявлении госдепа.
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В Госдепе заявили об исключительной роли США в переговорах по Украине
Госдеп: США считают себя единственными, кто способен добиться мира на Украине