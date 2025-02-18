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В Госдепе заявили об исключительной роли США в переговорах по Украине - РИА Новости, 18.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:57 18.02.2025 (обновлено: 16:16 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/gosdep-2000086819.html
В Госдепе заявили об исключительной роли США в переговорах по Украине
В Госдепе заявили об исключительной роли США в переговорах по Украине - РИА Новости, 18.02.2025
В Госдепе заявили об исключительной роли США в переговорах по Украине
США рассматривают себя как единственную сторону, способную достичь мирного соглашения между Россией и Украиной, заявила во вторник пресс-служба госдепартамента. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:57:00+03:00
2025-02-18T16:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
государственный департамент сша
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. США рассматривают себя как единственную сторону, способную достичь мирного соглашения между Россией и Украиной, заявила во вторник пресс-служба госдепартамента."Один телефонный разговор, за которым следует одна встреча, недостаточны для достижения прочного мира. Мы должны действовать, и сегодня мы сделали важный шаг вперёд", – говорится в распространенном заявлении госдепа.
https://ria.ru/20250218/politolog-2000091087.html
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в мире, сша, россия, украина, государственный департамент сша, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Государственный департамент США, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
В Госдепе заявили об исключительной роли США в переговорах по Украине

Госдеп: США считают себя единственными, кто способен добиться мира на Украине

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. США рассматривают себя как единственную сторону, способную достичь мирного соглашения между Россией и Украиной, заявила во вторник пресс-служба госдепартамента.
"Один телефонный разговор, за которым следует одна встреча, недостаточны для достижения прочного мира. Мы должны действовать, и сегодня мы сделали важный шаг вперёд", – говорится в распространенном заявлении госдепа.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Политолог назвал главную тему переговоров в Эр-Рияде
Вчера, 16:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаГосударственный департамент СШАПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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