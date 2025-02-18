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В Госдепе заявили об исключительной роли США в переговорах по Украине

В Госдепе заявили об исключительной роли США в переговорах по Украине - РИА Новости, 18.02.2025

В Госдепе заявили об исключительной роли США в переговорах по Украине

США рассматривают себя как единственную сторону, способную достичь мирного соглашения между Россией и Украиной, заявила во вторник пресс-служба госдепартамента. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T15:57:00+03:00

2025-02-18T15:57:00+03:00

2025-02-18T16:16:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. США рассматривают себя как единственную сторону, способную достичь мирного соглашения между Россией и Украиной, заявила во вторник пресс-служба госдепартамента."Один телефонный разговор, за которым следует одна встреча, недостаточны для достижения прочного мира. Мы должны действовать, и сегодня мы сделали важный шаг вперёд", – говорится в распространенном заявлении госдепа.

https://ria.ru/20250218/politolog-2000091087.html

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