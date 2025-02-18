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Голикова рассказала, сколько россиян прошли диспансеризацию в 2024 году - РИА Новости, 18.02.2025
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19:54 18.02.2025 (обновлено: 19:55 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/golikova-2000158534.html
Голикова рассказала, сколько россиян прошли диспансеризацию в 2024 году
Голикова рассказала, сколько россиян прошли диспансеризацию в 2024 году - РИА Новости, 18.02.2025
Голикова рассказала, сколько россиян прошли диспансеризацию в 2024 году
Диспансеризацию в прошлом году прошли 82 миллиона взрослых и 27 миллионов детей, что составляет почти 75% всего населения России, сообщила вице-премьер РФ... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T19:54:00+03:00
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общество
здоровье - общество
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Диспансеризацию в прошлом году прошли 82 миллиона взрослых и 27 миллионов детей, что составляет почти 75% всего населения России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "По данным регионов, диспансеризацию и профосмотры прошли более 82 миллиона взрослых, из них 42,5 миллиона - это трудоспособное население, и 27 миллионов детей. Это почти 75% населения РФ", - сказала Голикова на совещании правительства с президентом РФ по итогам диспансеризации за 2024 год. По её данным, профосмотры прошли 97% российских детей. Среди подростков заболевания были выявлены у 200 тысяч. Из них 141 тысяча направлены на лечение до развития серьезных заболеваний. В 2023 году диспансеризацию и профилактические осмотры прошли 60% населения.
https://ria.ru/20250121/dispanserizatsija-1994760549.html
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общество, здоровье - общество, россия, татьяна голикова
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Татьяна Голикова
Голикова рассказала, сколько россиян прошли диспансеризацию в 2024 году

Голикова: диспансеризацию в 2024 году прошли почти 75 процентов населения России

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Диспансеризацию в прошлом году прошли 82 миллиона взрослых и 27 миллионов детей, что составляет почти 75% всего населения России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"По данным регионов, диспансеризацию и профосмотры прошли более 82 миллиона взрослых, из них 42,5 миллиона - это трудоспособное население, и 27 миллионов детей. Это почти 75% населения РФ", - сказала Голикова на совещании правительства с президентом РФ по итогам диспансеризации за 2024 год.
По её данным, профосмотры прошли 97% российских детей. Среди подростков заболевания были выявлены у 200 тысяч. Из них 141 тысяча направлены на лечение до развития серьезных заболеваний.
В 2023 году диспансеризацию и профилактические осмотры прошли 60% населения.
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