https://ria.ru/20250218/geopolitika-1999864524.html

Кризис климатической повестки и геополитика

Кризис климатической повестки и геополитика - РИА Новости, 18.02.2025

Кризис климатической повестки и геополитика

Итоги очередной, 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), проходившей в ноябре прошлого года в Баку, не могли не... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T08:00:00+03:00

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Итоги очередной, 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), проходившей в ноябре прошлого года в Баку, не могли не разочаровать. Президент Дональд Трамп сразу же после своей инаугурации 20 января вывел США из Парижского соглашения. Все говорит о кризисе глобальной климатической повестки дня. Что это значит?Отмахнуться от этой темы нельзя, даже если приходится констатировать феноменальный провал мирового сообщества на важнейшем направлении сохранения экологии планеты. Климат продолжает меняться — и процесс ускоряется. На сегодня средняя температура планеты уже изменилась примерно на полтора градуса. Изменения неравномерны: на полюсах — в Арктике и Антарктике — зафиксирован рост на четыре градуса, меньше — в других регионах. Главное, что это приводит к интенсификации процессов перемен в атмосфере и океанах: именно отсюда такие климатические явления, как ураганы, изменения в режиме осадков, перераспределение влаги по регионам.Но это только начальные признаки происходящих перемен. Согласно прогнозам Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), в 2032-2035 годах будут достигнуты критические отметки потепления — на 1,5-1,7 градуса, а к 2045 году возможны изменения на два градуса. При этом есть дополнительные угрозы, пока теоретические, новых источников парниковых газов, включая таяние арктической вечной мерзлоты. Если они подтвердятся, то сценарии могут оказаться еще более тревожными.Это значит, что мир будет выглядеть иначе. Изменятся пространства, комфортные для жизни и ведения сельского хозяйства. Будут затронуты стоки рек и гидрогенерация, доступ к воде. По консервативному сценарию, это вопрос 30-40 лет, по радикальному — всего 15 лет. Как и любой кризис, он чреват новыми вызовами и новыми возможностями. Речь не об абсолютном зле: это форс-мажор, от которого кому-то станет хуже, а кому-то — лучше. Объектом перемен будут не только миграционные потоки, но и конкурентоспособность стран, структура их экономики.Можно сказать, что провалилась первоначальная ставка мирового сообщества на борьбу с выбросами, что и стало идейной основой Киотского протокола и Парижского соглашения. В качестве методов достижения поставленных целей рассматривались сокращение потребления ископаемого топлива (декарбонизация), развитие возобновляемой энергетики (ВИЭ), переход на новые технологии. Этот процесс превратился в огромный бизнес — порядка трех-четырех триллионов долларов ежегодно перераспределяются по миру в связи с климатическим регулированием. Но эффект оказался минимальным, не говоря уже об энергетических затратах на производство, эксплуатацию и утилизацию ветряков и солнечных панелей. Стоит ли эта овчинка выделки? — вот в чем вопрос спустя 30 лет мировой климатической политики.Не оправдались расчеты развивающихся стран на то, что не придется тратиться на климатическую политику, поскольку им были обещаны огромные средства — 300 миллиардов долларов со стороны промышленно развитых стран, которые исторически были основными генераторами парникового эффекта и по сей день продолжают ими оставаться. Развивающиеся страны получили крохи, прочем и эта помощь была привязана к покупке западных и иных технологий. То есть по каналам климатической повестки воспроизводилась неоколониальная технологическая зависимость стран Глобального Юга.Если взять основной драйвер климатической повестки — Евросоюз, то там инвестировали огромные средства в исполнение взятых обязательств (они оказались заведомо нереалистичными), однако так и не добились для себя конкурентных преимуществ. Ожидалось, что европейские компании займут лидирующие позиции в ВИЭ и новых технологиях. Но этот рынок активно осваивает Китай, который смог мобилизовать необходимые для таких проектов государственные ресурсы. Что, в свою очередь, доказывает, что госкапитализм госкапитализму рознь — выигрывают те страны, где повестку дня диктует правительство, а не частные корпорации.Изменения произошли в подходах США, где долгое время (при демократах) климатическая повестка рассматривалась как часть политики в области обеспечения энергетической безопасности. Все изменила сланцевая революция, которая — при всех издержках для экологии и здоровья населения — превратила Соединенные Штаты в ведущую глобальную энергетическую державу. Хотя неизвестно, сколько лет сланцевая революция продлится, позиция Вашингтона радикально изменилась при администрации Трампа, который еще в свой первый президентский срок ставил задачу превращения Америки в экспортера энергоресурсов.Коррективы внес и украинский конфликт. В результате Евросоюз фактически похоронил свою зеленую повестку, перейдя на уголь и оказавшись в зависимости от поставок американского СПГ с весьма "грязным" углеродным следом (в отличие от российского "чистого" трубопроводного газа). Более того, Европа попросту утратила свою конкурентоспособность на почве энергетических перемен: соответствующие преимущества американских производителей были закреплены еще при Байдене Законом по борьбе с инфляцией 2022 года.Все происходящее внутри западного сообщества напоминает русскую сказку о "вершках и корешках": Европа по наивности и интеллектуальной несостоятельности своих элит оказалась в экономическом и геополитическом проигрыше, что ставит под большой вопрос судьбу интеграционного проекта и будущее всех его участников.Сейчас мир стоит перед выбором: продолжать бороться с выбросами или переключиться на адаптацию к неизбежным климатическим изменениям. В последнем случае будет создана новая архитектура климатического взаимодействия и регулирования, где акцент будет делаться на адаптацию национальных интересов, соответствующую помощь развивающимся странам и предотвращение глобальных рисков. Ясно, что не сдадутся без боя те, кто вложился в ВИЭ и новые технологии.Ярким доказательством того, что смена курса в климатическом вопросе сопряжена с серьезными геополитическими последствиями, служит политика администрации Трампа, которая явно исходит из варианта адаптации и ставит далекоидущие цели, включая территориальное расширение страны в направлении Арктики за счет Канады, ее Арктического архипелага и Гренландии. В этом случае Вашингтон получит под свой контроль выход в Арктику, сопоставимый с российским. Уже не говоря о том, что США станут крупнейшим государством мира по размерам территории и, скорее всего, по запасам, в том числе перспективным, полезных ископаемых.Одновременно учитывается и то, что с потеплением в сторону Канады из прерий и Калифорнии сдвинется зона устойчивого земледелия, сельскохозяйственный пояс Америки. Если это так, то можно судить о долгосрочном государственном стратегическом планировании в Вашингтоне. Притом что рано или поздно в свете императивов адаптации (а она потребует значительных финансовых ресурсов) для тех же канадцев, число которых составляет 11 процентов от населения США, совсем иначе встанут такие вопросы, как суверенитет и независимость. Речь будет идти о выживании в качественно новых климатических условиях, да еще в географии, напоминающей почившую Британскую империю, и не без жертв по части образа жизни. Будет, что называется, "не до жиру", особенно если в новую англосаксонскую империю войдут Британские острова, Австралия и Новая Зеландия — своего рода прообраз западного Ноева ковчега. У Европы же вряд ли будут шансы для подобного территориального маневра (тогда, видимо, ее ждет новая волна эмиграции в Америку, где понадобятся трудовые ресурсы для освоения своего Севера).Так что изменения климата, в том числе в силу неудачного опыта международного сотрудничества, могут предвещать моду на "большие модели" — не только языковые, как это имеет место в искусственном интеллекте, но и территориально-политические. Назад в будущее, в XIX век?Отсюда и выводы для России. Прежде всего необходимо исходить из национальных интересов (кстати, пересчет показывает, что наши выбросы в два раза ниже, чем предполагалось ранее, и мы, возможно, близки к углеродной нейтральности). Да и в целом нужно трезво смотреть на вещи под углом экономических выгод и проводить свою климатическую дипломатию в поисках баланса глобальных интересов.

https://ria.ru/20250121/klimat-1994828926.html

https://ria.ru/20240516/klimat-1946391572.html

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