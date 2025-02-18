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В ГД внесли проект о штрафах за фиктивную выдачу сертификатов мигрантам
В ГД внесли проект о штрафах за фиктивную выдачу сертификатов мигрантам - РИА Новости, 18.02.2025
В ГД внесли проект о штрафах за фиктивную выдачу сертификатов мигрантам
Депутаты Госдумы от ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Думу законопроект, которым предлагается установить штрафы до 500 тысяч... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T17:44:00+03:00
2025-02-18T17:44:00+03:00
2025-02-18T17:44:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Думу законопроект, которым предлагается установить штрафы до 500 тысяч рублей или наказывать лишением свободы до пяти лет за фиктивную выдачу мигрантам сертификата о знании русского языка, документ доступен в думской электронной базе. Изменение предлагается внести в Уголовный кодекс РФ, дополнив его статьей 322.4. "Фиктивная выдача сертификата, подтверждающего владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ - наказывается штрафом в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового", - сказано в документе. Также законопроект содержит изменение в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, предусматривающее проведение дознания по предусмотренному законопроектом уголовному преступлению. По мнению авторов инициативы, появление в УК РФ специальной статьи, которая установит уголовную ответственность за подобные деяния, позволит предотвратить нелегальную практику выдачи сертификатов мигрантам, чьи знания не позволяют пройти экзамен.
https://ria.ru/20250218/gosduma-2000088734.html
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общество, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР
В ГД внесли проект о штрафах за фиктивную выдачу сертификатов мигрантам
В Госдуме внесли проект о штрафах за фиктивную выдачу сертификатов мигрантам
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Думу законопроект, которым предлагается установить штрафы до 500 тысяч рублей или наказывать лишением свободы до пяти лет за фиктивную выдачу мигрантам сертификата о знании русского языка, документ доступен в думской электронной базе.
Изменение предлагается внести в Уголовный кодекс РФ, дополнив его статьей 322.4.
"Фиктивная выдача сертификата, подтверждающего владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ - наказывается штрафом в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового", - сказано в документе.
Также законопроект содержит изменение в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, предусматривающее проведение дознания по предусмотренному законопроектом уголовному преступлению.
По мнению авторов инициативы, появление в УК РФ специальной статьи, которая установит уголовную ответственность за подобные деяния, позволит предотвратить нелегальную практику выдачи сертификатов мигрантам, чьи знания не позволяют пройти экзамен.