https://ria.ru/20250218/gaz-2000133814.html

Комитет Госдумы поддержал проект о доступе газовщиков в квартиры

Комитет Госдумы поддержал проект о доступе газовщиков в квартиры - РИА Новости, 18.02.2025

Комитет Госдумы поддержал проект о доступе газовщиков в квартиры

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект, которым предлагается обязать собственников помещений и... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T18:34:00+03:00

2025-02-18T18:34:00+03:00

2025-02-18T18:34:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект, которым предлагается обязать собственников помещений и нанимателей жилых помещений по договору найма в многоквартирном доме (МКД) предоставлять доступ сотруднику специализированной организации к внутридомовому и внутриквартирному газовому оборудованию для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту, передает корреспондент РИА Новости. Также предполагается ввести сокращенный срок (12 дней) рассмотрения судом заявлений организаций газового обслуживания в случае отказа в доступе к оборудованию. Ранее правительство РФ поддержало при условии доработки данный законопроект. Кроме того, в случае, если собственником помещения или нанимателем жилого помещения в МКД добровольно не исполняется обязанность по предоставлению такого доступа или они отказывают в предоставлении такого доступа, законопроектом предлагается закрепить право специализированной организации обратиться в суд с заявлением обязать обеспечить доступ сотруднику специализированной организации осуществить техническое обслуживание и ремонт внутридомового и техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования. По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта позволит обеспечить оперативный допуск сотрудника специализированной организации для выполнения работ и услуг по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, что будет способствовать повышению уровня безопасности его эксплуатации.

https://realty.ria.ru/20250213/gaz-1997955688.html

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