Bloomberg: G7 заявит о готовности Зеленского к переговорам
Bloomberg: G7 24 февраля объявит о готовности Зеленского к переговорам
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Страны G7 в документе 24 февраля намерены заявить "готовности" Владимира Зеленского к переговорам по завершению конфликта на Украине , сообщает агентство Блумберг со ссылкой на проект документа.
"Проект документа отмечает, что союзники "признают готовность" Владимира Зеленского участвовать в переговорах, чтобы положить конец конфликту, одновременно предупредив, что условия мира, предложенные президентом России Владимиром Путиным, "пока что равнозначны полной капитуляции Украины"", - отмечает агентство со ссылкой на проект документа, который планируется опубликовать 24 февраля.
По информации Блумберг, союзники Киева будут сохранять свою позицию о том, что любые переговоры для окончания конфликта "должны предполагать полное участие Украины", а также оставлять открытой возможность для "евроатлантической интеграции" Киева.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
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