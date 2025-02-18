https://ria.ru/20250218/g7-2000117525.html

Bloomberg: G7 заявит о готовности Зеленского к переговорам

Bloomberg: G7 заявит о готовности Зеленского к переговорам - РИА Новости, 18.02.2025

Bloomberg: G7 заявит о готовности Зеленского к переговорам

Страны G7 в документе 24 февраля намерены заявить "готовности" Владимира Зеленского к переговорам по завершению конфликта на Украине , сообщает агентство... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T17:43:00+03:00

2025-02-18T17:43:00+03:00

2025-02-18T17:43:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Страны G7 в документе 24 февраля намерены заявить "готовности" Владимира Зеленского к переговорам по завершению конфликта на Украине , сообщает агентство Блумберг со ссылкой на проект документа. "Проект документа отмечает, что союзники "признают готовность" Владимира Зеленского участвовать в переговорах, чтобы положить конец конфликту, одновременно предупредив, что условия мира, предложенные президентом России Владимиром Путиным, "пока что равнозначны полной капитуляции Украины"", - отмечает агентство со ссылкой на проект документа, который планируется опубликовать 24 февраля. По информации Блумберг, союзники Киева будут сохранять свою позицию о том, что любые переговоры для окончания конфликта "должны предполагать полное участие Украины", а также оставлять открытой возможность для "евроатлантической интеграции" Киева. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".

https://ria.ru/20250218/erdogan-2000115966.html

https://ria.ru/20250121/tramp-1994726533.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, g7