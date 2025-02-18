https://ria.ru/20250218/furgal-1999954595.html

Верховный суд отказался пересматривать приговор Фургалу

Верховный суд отказался пересматривать приговор Фургалу - РИА Новости, 18.02.2025

Верховный суд отказался пересматривать приговор Фургалу

Верховный суд России отказался рассматривать в кассации жалобы защиты бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на приговор за организацию двух... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T02:47:00+03:00

2025-02-18T02:47:00+03:00

2025-02-18T06:09:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Верховный суд России отказался рассматривать в кассации жалобы защиты бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на приговор за организацию двух убийств и одного покушения, за которые его отправили за решетку на 22 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Судья Верховного суда РФ изучил жалобы защиты Фургала на приговор Люберецкого городского суда Московской области, отказал в передачи для рассмотрения кассационной коллегией судей", — сказала собеседница агентства. В начале февраля 2023 года Люберецкий суд Подмосковья приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима. Остальные фигуранты получили от 9,5 до 21 года заключения. Фургала признали виновным в совершении убийств в составе группы лиц. В рамках того же приговора бывший помощник экс-губернатора Андрей Карепов получил 21 год колонии, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей осужден за убийства конкурентов Фургала на 17 лет колонии, а заслуживший снисхождение присяжных экс-инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров получил 9,5 года колонии.Защита в апелляции просила отправить дело на новое рассмотрение, посчитав, что на коллегию заседателей было оказано давление со стороны судьи Геннадия Цоя. Однако Мособлсуд признал приговор законным.Адвокаты обжаловали его в кассации. Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове 20 сентября прошлого года согласился с решениями нижестоящих инстанций и оставил в силе приговор.Второе уголовное дело в отношении Фургала — о хищении активов "МСП Банка" в составе организованной группы — находится на рассмотрении в Бабушкинском суде Москвы. На скамье подсудимых 10 человек, в основном сотрудники предприятий группы "Торэкс", связанной, по данным следствия, с бывшим губернатором. Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности — всего почти полтора десятка эпизодов. Фургал вину не признает.

https://ria.ru/20250218/arest-1999953946.html

https://ria.ru/20250206/sud-1997821234.html

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), хабаровский край, сергей фургал, московский областной суд, мсп банк