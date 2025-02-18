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Верховный суд отказался пересматривать приговор Фургалу - РИА Новости, 18.02.2025
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02:47 18.02.2025 (обновлено: 06:09 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/furgal-1999954595.html
Верховный суд отказался пересматривать приговор Фургалу
Верховный суд отказался пересматривать приговор Фургалу - РИА Новости, 18.02.2025
Верховный суд отказался пересматривать приговор Фургалу
Верховный суд России отказался рассматривать в кассации жалобы защиты бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на приговор за организацию двух... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T02:47:00+03:00
2025-02-18T06:09:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
хабаровский край
сергей фургал
московский областной суд
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Верховный суд России отказался рассматривать в кассации жалобы защиты бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на приговор за организацию двух убийств и одного покушения, за которые его отправили за решетку на 22 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Судья Верховного суда РФ изучил жалобы защиты Фургала на приговор Люберецкого городского суда Московской области, отказал в передачи для рассмотрения кассационной коллегией судей", — сказала собеседница агентства. В начале февраля 2023 года Люберецкий суд Подмосковья приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима. Остальные фигуранты получили от 9,5 до 21 года заключения. Фургала признали виновным в совершении убийств в составе группы лиц. В рамках того же приговора бывший помощник экс-губернатора Андрей Карепов получил 21 год колонии, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей осужден за убийства конкурентов Фургала на 17 лет колонии, а заслуживший снисхождение присяжных экс-инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров получил 9,5 года колонии.Защита в апелляции просила отправить дело на новое рассмотрение, посчитав, что на коллегию заседателей было оказано давление со стороны судьи Геннадия Цоя. Однако Мособлсуд признал приговор законным.Адвокаты обжаловали его в кассации. Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове 20 сентября прошлого года согласился с решениями нижестоящих инстанций и оставил в силе приговор.Второе уголовное дело в отношении Фургала — о хищении активов "МСП Банка" в составе организованной группы — находится на рассмотрении в Бабушкинском суде Москвы. На скамье подсудимых 10 человек, в основном сотрудники предприятий группы "Торэкс", связанной, по данным следствия, с бывшим губернатором. Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности — всего почти полтора десятка эпизодов. Фургал вину не признает.
https://ria.ru/20250218/arest-1999953946.html
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), хабаровский край, сергей фургал, московский областной суд, мсп банк
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Хабаровский край, Сергей Фургал, Московский областной суд, МСП Банк
Верховный суд отказался пересматривать приговор Фургалу

Верховный суд отказался пересматривать приговор Фургалу по делу об убийствах

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Верховный суд России отказался рассматривать в кассации жалобы защиты бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на приговор за организацию двух убийств и одного покушения, за которые его отправили за решетку на 22 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Судья Верховного суда РФ изучил жалобы защиты Фургала на приговор Люберецкого городского суда Московской области, отказал в передачи для рассмотрения кассационной коллегией судей", — сказала собеседница агентства.
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В начале февраля 2023 года Люберецкий суд Подмосковья приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима. Остальные фигуранты получили от 9,5 до 21 года заключения.
Фургала признали виновным в совершении убийств в составе группы лиц. В рамках того же приговора бывший помощник экс-губернатора Андрей Карепов получил 21 год колонии, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей осужден за убийства конкурентов Фургала на 17 лет колонии, а заслуживший снисхождение присяжных экс-инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров получил 9,5 года колонии.
Защита в апелляции просила отправить дело на новое рассмотрение, посчитав, что на коллегию заседателей было оказано давление со стороны судьи Геннадия Цоя. Однако Мособлсуд признал приговор законным.
Адвокаты обжаловали его в кассации. Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове 20 сентября прошлого года согласился с решениями нижестоящих инстанций и оставил в силе приговор.
Второе уголовное дело в отношении Фургала — о хищении активов "МСП Банка" в составе организованной группы — находится на рассмотрении в Бабушкинском суде Москвы. На скамье подсудимых 10 человек, в основном сотрудники предприятий группы "Торэкс", связанной, по данным следствия, с бывшим губернатором. Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности — всего почти полтора десятка эпизодов. Фургал вину не признает.
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