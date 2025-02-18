https://ria.ru/20250218/fsb-2000044157.html

В ЛНР задержали сотрудницу МЧС, передавшую Украине данные о ВС России

В ЛНР задержали сотрудницу МЧС, передавшую Украине данные о ВС России - РИА Новости, 18.02.2025

В ЛНР задержали сотрудницу МЧС, передавшую Украине данные о ВС России

Сотрудники управления ФСБ по Луганской Народной Республике задержали сотрудницу регионального управления МЧС, которая передавала украинской разведке сведения о... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T13:24:00+03:00

2025-02-18T13:24:00+03:00

2025-02-18T13:24:00+03:00

россия

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ по Луганской Народной Республике задержали сотрудницу регионального управления МЧС, которая передавала украинской разведке сведения о ВС РФ, сообщили РИА Новости в УФСБ по ЛНР. "Установлено, что жительница ЛНР, являясь сотрудницей регионального управления МЧС России, собирала сведения о местах дислокации подразделений ВС РФ, которые впоследствии передала с использованием интернет-мессенджера представителю ГУР (Главное управление разведки – ред.) МО Украины", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что женщина задержана, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ - "Государственная измена". Ведется следствие.

https://ria.ru/20241224/fsb-1990969876.html

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россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность