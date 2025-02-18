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В ЛНР задержали сотрудницу МЧС, передавшую Украине данные о ВС России - РИА Новости, 18.02.2025
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13:24 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/fsb-2000044157.html
В ЛНР задержали сотрудницу МЧС, передавшую Украине данные о ВС России
В ЛНР задержали сотрудницу МЧС, передавшую Украине данные о ВС России - РИА Новости, 18.02.2025
В ЛНР задержали сотрудницу МЧС, передавшую Украине данные о ВС России
Сотрудники управления ФСБ по Луганской Народной Республике задержали сотрудницу регионального управления МЧС, которая передавала украинской разведке сведения о... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T13:24:00+03:00
2025-02-18T13:24:00+03:00
россия
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ по Луганской Народной Республике задержали сотрудницу регионального управления МЧС, которая передавала украинской разведке сведения о ВС РФ, сообщили РИА Новости в УФСБ по ЛНР. "Установлено, что жительница ЛНР, являясь сотрудницей регионального управления МЧС России, собирала сведения о местах дислокации подразделений ВС РФ, которые впоследствии передала с использованием интернет-мессенджера представителю ГУР (Главное управление разведки – ред.) МО Украины", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что женщина задержана, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ - "Государственная измена". Ведется следствие.
https://ria.ru/20241224/fsb-1990969876.html
россия
луганская народная республика
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россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
В ЛНР задержали сотрудницу МЧС, передавшую Украине данные о ВС России

В ЛНР ФСБ задержала сотрудницу МЧС, передавшую Украине данные о ВС России

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ по Луганской Народной Республике задержали сотрудницу регионального управления МЧС, которая передавала украинской разведке сведения о ВС РФ, сообщили РИА Новости в УФСБ по ЛНР.
"Установлено, что жительница ЛНР, являясь сотрудницей регионального управления МЧС России, собирала сведения о местах дислокации подразделений ВС РФ, которые впоследствии передала с использованием интернет-мессенджера представителю ГУР (Главное управление разведки – ред.) МО Украины", - сообщили в ведомстве.
Уточняется, что женщина задержана, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ - "Государственная измена". Ведется следствие.
Задержание сотрудника предприятия по делу о госизмене - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия за госизмену
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РоссияЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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