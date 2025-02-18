https://ria.ru/20250218/frantsiya-1999954184.html

Во Франции инициировали рассмотрение вотума недоверия правительству Байру

Во Франции инициировали рассмотрение вотума недоверия правительству Байру - РИА Новости, 18.02.2025

Во Франции инициировали рассмотрение вотума недоверия правительству Байру

Социалистическая партия Франции внесла на рассмотрение нацсобрания вопрос о вотуме недоверия правительству премьер-министра Франсуа Байру, сообщила партия в... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T02:32:00+03:00

2025-02-18T02:32:00+03:00

2025-02-18T02:32:00+03:00

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франсуа байру

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ПАРИЖ, 18 фев - РИА Новости. Социалистическая партия Франции внесла на рассмотрение нацсобрания вопрос о вотуме недоверия правительству премьер-министра Франсуа Байру, сообщила партия в соцсети X. "Перед лицом крайне правых правительство Франции должно стать оплотом. Но правительство Франсуа Байру таким не является. Мы вносим на рассмотрение вотум недоверия", - говорится в сообщении. Отмечается, что такое голосование партия запросила не только в связи с плохим бюджетом страны, который, по мнению депутатов-социалистов, не соответствует ожиданиям французов, но и в связи со словами Байру о засилье мигрантов в стране. Ранее Байру уже избежал четырех вотумов недоверия. Последний был выдвинут лидером фракции "Непокорившейся Франции" Матильдой Пано из-за того, что Байру провел законопроект о бюджете социального страхования, как и сам законопроект о бюджете, без голосования депутатов. Для этого он применил статью 49.3 конституции, позволяющую это сделать.

https://ria.ru/20250116/votum-1994076229.html

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в мире, франция, франсуа байру