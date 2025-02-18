Макрон заявил, что не планирует отправлять военных на Украину
Макрон заявил, что Франция пока не планирует отправлять войска на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 18 фев – РИА Новости. Франция в настоящий момент не планирует отправлять свои войска на Украину, заявил во вторник президент республики Эммануэль Макрон.
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"Я никогда не объявлял отправку сухопутных войск с французской стороны. Сегодня Франция не готовится направить войска на (украинскую) землю. Мы размышляем над гарантиями безопасности", - заявил он в интервью изданию Depeche.
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Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который до этого заявил, что Британия при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны, отметил, что пока рано говорить о том, сколько военных могут быть направлены на Украину и какие задачи они будут выполнять. По итогам неформальной встречи по Украине ряда европейских лидеров в Париже он также добавил, что возможное размещение на Украине военных из стран Европы, в том числе из Великобритании, должно быть подкреплено гарантиями безопасности со стороны США.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников сообщала, что европейские страны рассматривают вариант развертывания на территории Украины в общей сложности 25-30 тысяч военных.
Агентство Ассошиэйтед Пресс утверждало, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
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