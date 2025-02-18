https://ria.ru/20250218/evropa-1999967388.html

Глава Rheinmetall забил тревогу из-за отсутствия оружия

Глава Rheinmetall забил тревогу из-за отсутствия оружия - РИА Новости, 18.02.2025

Глава Rheinmetall забил тревогу из-за отсутствия оружия

В Европе и на Украине не осталось запасов оружия на складах, заявил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью газете Financial... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T08:35:00+03:00

2025-02-18T08:35:00+03:00

2025-02-18T16:26:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В Европе и на Украине не осталось запасов оружия на складах, заявил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью газете Financial Times."У европейцев и украинцев на складах ничего нет", — сказал он.При этом Паппергер отметил, что его компания выиграет даже при достижении прекращения огня на Украине, так как спрос на вооружение в Европе останется высоким.Как указало издание, стоимость акций Rheinmetall, которая почти вчетверо выросла после начала боевых действий в 2022 году, изначально упала после того, как на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о старте мирных переговоров. Но европейские оборонные акции, включая Rheinmetall, с тех пор выросли, поскольку инвесторы сделали ставку, что правительствам стран ЕС придется значительно увеличить военные расходы в ответ на растущие опасения по поводу отступления США от своей многолетней роли гаранта европейской безопасности.Президент России Владимир Путин и Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, который продлился почти полтора часа. Лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.Концерн Rheinmetall, как отмечает Financail Times, стал одним из крупнейших бенефициаров растущей глобальной нестабильности. По словам Паппергера, он ожидает годовых продаж на сумму от 30 до 40 миллиардов евро в течение следующих пяти лет, что представляет собой резкий рост с 5,7 миллиарда евро, о которых компания сообщала в 2021 году.Сегодня в Эр-Рияде проходят переговоры между российской и американской делегациями. Москву представляют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

https://ria.ru/20250213/ukraina-1998986016.html

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европа, украина, в мире, россия, дональд трамп, сергей лавров, евросоюз, нато